近所に建つ“ボロボロの家（アパート）”の駐車場などで、みるからに不釣り合いな“ピカピカの高級車”が停まっている光景を見たことがあるという人もいるのではないでしょうか。では、その“ピカピカの高級車”の持ち主はいったいどんな人なのか、築40年の築古1Kアパートで暮らすフェラーリオーナーの事例をみていきましょう。牧野寿和CFPが解説します。※プライバシー保護のため、登場人物の情報は一部変更しています。

まだまだ元気な60代…男女で違う趣味・趣向

60代というと、現役で会社に勤めている人も多く、余暇の過ごし方にも特徴があります。シニアライフ総研®「シニアの余暇・趣味・習い事について−2023年3月調査」によると、この年代の男女別の趣味ベスト10は次の通りです。

60代男女別、趣味のベスト10 出所：シニアライフ総研®「シニアの余暇・趣味・習い事について−2023年3月調査」を筆者が編集。

国内旅行や散歩・ウォーキングは、男女ともに半数近くが趣味としています。しかしそれ以降は、男女で趣向が異なるようです。とりわけ男性で7位に入っている「車でのドライブ」は、女性では15位の9.8％に留まります。

また「男性のドライブ」と一口に言っても、その楽しみ方や込められた思いは人それぞれです。

築古アパートの駐車場に停まった高級車の謎

築40年、1Kのアパートに単身で住むAさんは、現在69歳の無職です。もとは大手メーカーで部長まで上り詰めたエリートであり、60歳の定年退職後は関連会社で嘱託として働き、65歳に完全リタイアしてこのアパートに住んでいます。

65歳のときは退職金を含めて、1億円近い資産を保有していました。また、老齢厚生年金を月24万円と企業年金を月7万円、合計で月31万円の年金を受給し始めました。

「若い頃から、いつかでっかいフェラーリに乗るのが夢だった」

と語るAさん。

「これからは、好きなことだけして生きていく」

と、退職直後に23区外の実家の近く、亡き父の知人が所有していた家賃5万円の築古のアパートに入居。本人いわく「寝られさえすれば良い」とのこと。

そして、新車価格3,000万円超えのフェラーリを停めるため、そのアパートの駐車場に2台分のスペースを借り、大家の許可を得てパイプ車庫を設置しました。

待望の納車後は、自慢のフェラーリでさまざまな場所に旅行したり、サーキットを爆走したりと、充実した老後を満喫していました。

出かけないときは、常に愛車を磨いているAさん。アパートや近隣の住民から「ボロアパートに住む謎の金持ちじいさん」と噂されていましたが、その自由な生き方で羨望を集めていたのです。

しかし、そんなAさんの「自由気ままなセカンドライフ」にも終わりのときが近づいてきました……。

自由気ままにみえるAさんの悩み

Aさんの実家には、4歳年上の兄Bさん家族が住んでいます。兄弟の両親はすでに他界しており、Bさんは亡き母から「Aを頼むよ」と常々言われていました。

Bさんは、Aさんが退職金と貯めたお金でフェラーリを買って自由気ままに生きていると聞いても、周囲のように特別視せず「安全運転しろよ」とだけ言っていました。しかし、久々に実家に寄ってくれたAさんと話しているなかで、Aさんがもうすぐ70歳になるという事実に気づきました。

Bさんは時の流れの早さに驚くと同時に、もうすぐ70歳にもかかわらずいまだにフェラーリを運転しているAさんのことが心配になり、「車はいつまで乗るつもりだ？」と切り出します。

するとAさんは意外にも、次のような悩みを兄に打ち明けたのです。

■アパートの大家からアパートを取り壊すので、立ち退いてほしいといわれている。

■食事を作るのが苦手で、アパートの近くには気に入った飲食店がないためコンビニ弁当かカップ麺で過ごしており、その食生活に飽きてきた。

■最近車の運転もしんどくなるときがあるので、引越しを機にフェラーリは売却して、そのお金を今後の生活資金にしようかと思っているけど、足りるのか心配している。

それを聞いたBさんは、今後の生活を自分の知り合いのFPに相談するよう勧めたのでした。

「幸せでした」で終わらないために

「会社では新規事業を任され、退職後は憧れのフェラーリに思う存分乗れて、これまで私の人生に悔いはありません。ただ、もうすぐ70歳なのに終の棲家も決めていないし、現在の貯蓄で今後の生活は大丈夫なのかと心配になってきました」

FPのもとを訪れたAさんは率直な悩みを吐露します。

そんなAさんは、終の棲家として都内に中古分譲マンションを購入する。もしくは、テレビで観たことのある「サービス付き高齢者向け住宅」を実家の近くかつ交通の便がいい地域で見つけたいといいます。

先日フェラーリを査定してもらったところ、現在のコンディションであれば、人気の車種であることもあり、購入価格と同額程度で売却できるそうです。したがって、Aさんの資産はフェラーリの価値が貯蓄に変わるだけとなり、現在の資産額8,000万円に増減はありません。

この資産であれば、マンションはローンを組むことなく購入できます。サービス付き高齢者向け住宅なら、入居時の初期費用は貯蓄から、また毎月必要な費用や食費は、いままでのように年金で賄えるでしょう。

相談の結果…Aさん“らしい”決断

サービス付き高齢者向け住宅を知る

国土交通省「サービス付き高齢者向け住宅について−高齢者の住まいについて−」によると、 サービス付き高齢者向け住宅では、施設内をバリアフリー化して、安否確認と生活相談サービスが義務づけられています。毎月の費用は、施設によって異なりますが、家賃、共益費、サービス費（生活相談・見守り）を合計して、11万円程度です。

ほかに食事の提供などのサービスを受けると、その分の費用が必要になります。また入居中に介護の要支援要介護の認定を受けると、外部事業者と契約して介護サービスを受け、その分の費用も別途必要です。

入居するには賃貸住宅と同様、賃貸借契約を交わし、敷金など（施設ごと名目や金額も違う）の初期費用も必要です。

入居者は6割が85歳以上、自立・要支援が2割、要介護1〜2が4割、要介護3以上が4割弱。また、生活相談サービスはすべての住宅で、食事提供サービスは9割強、入浴等の介護サービスは5割の住宅で提供されています。

終の棲家を決める…売却前の“ラストラン”

Aさんは、終の棲家をどこにするかを含め、今後の過ごし方は、フェラーリでまだ訪れていないところへのラストランによって決めるそうです。Aさんは

「普通では経験できない、フェラーリと密度の濃い5年間を過ごすことができました。私は幸せです」

と言い切ります。

「今後のことが決定したら、また相談に乗ってください」

と言って、Aさんには心地良いエンジン音とともに帰って行きました。

Aさんがフェラーリを所有していた期間、車の維持費分の貯金は減りました。とはいえ、購入価格とほぼ同額で売却できれば、フェラーリという価値ある資産に投資したことで、憧れの車に乗れて、かつAさんは資産を減らすことなく維持できたことになります。

憧れを叶えることで精神的な満足度を得ながらも、売却時には高い資産価値を保っている……。図らずも、フェラーリの購入はAさんにとって“賢い資産防衛術”となったようでした。

牧野 寿和

牧野FP事務所合同会社

代表社員