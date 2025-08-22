パパの靴をゴミ箱にポイッと捨てる幼い女の子。このまさかの行動がInstagramに投稿されると、「可愛い過ぎて何度も見てしまいました」「パパにお家にいてほしいのですね」などのコメントが寄せられました。



【写真】パパはお外に行っちゃダメ！1歳娘が取った行動とは…

投稿したのは、パパと2歳・0歳の姉妹の日常を発信している、アカウント名「42歳パパと可愛い姉妹（れにとゆずね）の日常」さん（@amakuticurry）。動画では、2歳の長女・れにちゃんがまだ1歳のころに見せた話題となり、1.7万件のいいねを集めました。



ある日の夕方、仕事から帰ってきたパパを玄関で待っていたれにちゃん。「いつもはパパの靴を履いて遊んだりしているのですが、この日はなぜか大事に抱えて動かなかったんです」とパパさん。不思議に思って見ていると、れにちゃんは靴を抱えたままゆっくり立ち上がり、家の中へ。パパさんが急いで動画を回しながら後をつけると、なんと靴をそのままゴミ箱に入れてしまいました。パパさんは驚きつつも、慌てて靴を元に戻したそうです。



「パパが出かけるのを阻止しようと考えた結果、”ゴミをゴミ箱に捨てる”という覚えたての行動に出たんだと思うとうれしかったです」



パパさんいわく、れにちゃんはとにかく元気でイタズラ好きな女の子。



「妹のゆずちゃんの面倒をよく見てくれる優しいお姉ちゃんです。アンパンマンが大好きで、似顔絵を描いてほしいとよくせがまれます。キャラクターが増えるたびにお願いされるので、今ではしょくぱんまんやばいきんまん、チーズまで描けるようになりました」



実は、覚えたての行動を実行に移したのは、今回が初めてではありません。ある日、寝る前にお茶を飲ませてから寝室に連れて行こうとすると、驚きの行動が！



「コップに注いだお茶を大事そうに持って玄関へ向かったので、てっきりそこで飲むのかと思ったら…観葉植物の土にバシャッとかけたんです」



ママによると、「最近観葉植物に水をあげるときに手伝ってもらっている」とのこと。こちらも覚えたての習慣をアレンジしたようです。



そんなれにちゃん、パパのことが大好きなのは日常の中でもよく分かるといいます。



「寝る時はパパに腕枕してもらわないと寝られないんです。もう片方の腕で包み込むように抱きしめないと安心しないので、少しでも動くと怒られてしまいます」



その甘えん坊ぶりも、家族にとっては愛おしい日常の一コマなのだとか。