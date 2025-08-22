2025年8月22日の『徹子の部屋』に仁科亜季子さんが登場。4度のがんと孫との関係を語ります。そこで今回仁科さんが4度のがん経験と、たくましく人生を楽しむ秘訣について語った『婦人公論』2024年8月号の記事を再配信します。*****がんという大きな敵と幾度も対峙し、打ち克ってきた仁科亜季子さん。人生を悲観することなく、「私は幸せながん患者だった」と語る彼女のたくましさの秘密とは（構成＝内山靖子 撮影＝須藤敬一）

仁科さんの幸せのための『5つの気』とは…

幼い子どもたちを置いて逝けない

これまでの人生で、4回がんになりました。初めてがんが見つかったのは、子育て真っ最中だった38歳のとき。子宮頸がんと診断されて、子宮、卵巣、卵管を全摘し、再発を防ぐためにリンパ節の疑わしいところも取り除きました。

その後、46歳のときにジスト（消化管間質腫瘍）という稀少がんが胃にできて、胃の3分の1と脾臓を摘出。さらに55歳のときに、小腸と盲腸にがんが見つかり、61歳のときには大腸がんと診断されて、腸を20cmほど切りました。

振り返ってみると、初めてがんになって以来、7〜8年に1度はがんになっている計算ですが、一番動揺したのはやはり最初の子宮頸がんのときでした。ショックを受けたというより、「なぜ、私なの？」という思いがこみ上げてきて。

当時、がんは命にかかわる怖い病気と思われていましたし、私の両親もきょうだいも、がんになった人は誰もいないのに、「どうして自分だけ？」って。

とはいえ、落ち込んだのはほんの一瞬です。「なってしまったものは、しょうがない」と、すぐに気持ちを切り替えました。もともと、楽天的な性格ということもありますし、何より当時は、息子の克基が8歳、娘の仁美が6歳と幼かったので、「この子たちを残して逝けない！」と、生き延びるためにどんな治療も受け入れる覚悟が決まったのだと思います。

子どもたちが待っている家に一刻も早く帰りたい一心でつらい治療に立ち向かい、当初は「入院6ヵ月の予定」だったのが、それより1ヵ月近くも早く退院することができました。

ありがたいことに、その都度いいドクターに巡り合えたこともあり、その後3回かかったがんの治療や手術も無事に終え、今は普通の生活を送っています。ただ、術後に生じたさまざまな後遺症とは、この先も一生つきあっていかねばならないでしょう。

最初の手術ではリンパ節の一部を除去したために、30年以上たった今でも左足がむくみ、毎晩のマッサージが欠かせません。

また、やっかいなのは排尿障害です。子宮や卵巣という膀胱に近い箇所を手術したことで、膀胱の神経が影響を受けて、術後は尿意を感じることがまったくできなくなってしまいました。脳に「膀胱がいっぱい」という指令が来ないので、放っておくと突然尿があふれてしまうのです。

ロケ先やドラマの現場でそんなことになったら一大事ですから、1時間半を目安に必ず化粧室に行くようにしています。

もうひとつ、2回目の手術のときに胃を3分の1切ったので、食道を無理やり引っ張って短くなった胃とつなげたんです。そのために、食べ物を押し下げる働きがうまくいかず、ものがスムーズに飲み込めない。

お蕎麦などをツルツルッとかき込んでしまうと、たちまち喉に詰まって大騒ぎ。いったん詰まってしまったら、叩いても水を飲んでもダメで、吐き出すしかありません。

こうやってお話ししてみると、はたからは、大変な生活に思えるかもしれません。でも、だからと言ってメソメソしたり、クヨクヨすることはまったくありません。落ち込んでも後遺症が消えるわけじゃないし、自力ではどうにもならないことを悩んでいても、人生がもったいないじゃないですか。

私の場合、病気に限らず、仕事やプライベートで何かが起きてしまったときも、「2時間前は過去」と考えるようにしています。

たとえば、ドラマの撮影後に「なんであんな芝居をしちゃったんだろう」と考え込んでしまうときもありますよ。でも、悩んだり、落ち込んだりするのは2時間だけ。2時間たったら、「まあ、いっか。やってしまったことはしょうがない」と事実を受け入れて、「じゃあ、次のときはこうしよう」と気持ちを切り替える。

だって、タイムマシンでもあれば別ですけど（笑）、いくら頑張っても過去には戻れないでしょう。だったら「反省はしても、後悔はしない」。起きてしまったことを悔やむより、その経験を反省し、この先の人生に生かしたほうが、よっぽど毎日が楽しく過ごせるのではないかと思います。

泣いて生まれたから笑って死にたい

こんな性格ですから、がんになったからと言って、決して弱気にはなっていません。「また病気になるといけないから、無理をしちゃいけない」とも思わない。

がんであったことは引きずらず、その都度、できるお仕事はやってきましたし、習いごとが好きなので、日本舞踊や三味線のお稽古、ボイストレーニングのレッスンにもせっせと通っています。

とくに、40代半ばで離婚を経験して以来、毎日を幸せに過ごすために私が大切にしようと心がけているのは、「元気、陽気、強気、やる気、勇気」の「5つの気」です。

人間は何をするにしても、まずは「元気」が必要でしょう。私の場合、人生の最期まで自分の足で歩いて日常生活を送れるくらい元気でいたいので、毎朝、脚のストレッチや体操をしたり、骨粗しょう症を防ぐためのカルシウム製剤とビタミンＤを飲んだりしています。

また、笑っていると、脳内で幸せホルモンが分泌され、免疫力もアップするそうなので、常に「陽気」でいるに越したことはありません。悲しいときや切ないときでも、作り笑いをすると、脳が「幸せなんだ」と思い込むと聞いたので、気分が晴れない日には、鏡を見ながらニコッと笑ったりしています。

そして「強気」。もともと頑固で負けず嫌いな性格というのもありますが、「強気」だったから、病に負けずにいられたのでしょう。

「やる気」は、年齢を重ねるとどんどん衰えてくるじゃないですか。「暑い」「寒い」というだけで、何かをやろうとする気力が失せていく。それでも、友達と食事に行ったり、買い物に出かけたり、とりあえず一歩外に出てみれば何か楽しいことがあるだろうと、ちょっぴり自分の背中を押すようにしています。

雨の日も、家の中で不用品の整理をしたり、靴を磨くなどして過ごせば、「今日は充実していたな」と感じることができますし。

そして最も大切なのが、何ごとも自分で決めた方向に進んでいく「勇気」。人生って、何をするのも選択の連続ですよね。がん治療のような大きな選択でなくても、たとえば喉が渇いたときに、お水にするのかお茶にするのかといった些細なことでもそう。

いったんお水と決めたなら、潔く水を飲む。やっぱりお茶にすればよかったかも、とは考えない。そんな勇気を持つことが幸せな生き方に通じるのではないでしょうか。

もうひとつ、私の幸せに欠かせないのは家族の存在です。子どもたちもすっかり大人になり、今はそれぞれに家庭がありますが、嬉しいことに、すぐ近所に住んでいます。娘の家は、私の家から歩いて70歩という近さ（笑）。おかげで、小学生になった孫とも毎日のように会えますし、それぞれの家族と食事をしたり、一緒に出かけることもしょっちゅうです。

子どもたちや孫に囲まれた現在の生活はとっても幸せです。70代になった今、何ひとつ不満はありません。大病の経験がまったくない人も、私のように4回がんになった人間でも、誰の人生にも等しく終わりがやってきます。

それに、人間は泣いて生まれてきたんだから、笑って死にたいじゃないですか。家族や周囲の人たちに感謝しながら、「ああ、楽しかった」と笑顔で人生を終えることができたら最高だと思っています。

＜仁科さん流 幸せの極意＞

「2時間前は過去」だから起きたことを悔やまない