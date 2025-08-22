“新車”約100万円！ トヨタの新「軽トラック」が話題に！ コスパ重視の“超タフモデル”に「これでいい」「欲しい」声も？ 超豪華“エクストラ仕様”もある「ピクシストラック」に反響も

トヨタ「ピクシストラック」一部改良に反響多数！

トヨタは軽トラック「ピクシストラック」の一部改良モデルを発表し、同日より発売を開始しました。

販売店のほか、ユーザーからも多くの反響が寄せられています。

トヨタの軽トラに反響も！

ピクシストラックは2011年に初代が登場。ダイハツからのOEM供給を受ける形で「ピクシス」ブランドをスタートさせました。

軽トラックというジャンルは、日本の道路事情や農業・配送業などの現場に非常に適しており、その走行性の高さから人気のカテゴリとされています。

ピクシストラックの特徴は、ベースモデルであるダイハツ「ハイゼットトラック」と基本的な構造を共有しつつ、トヨタの販売店で購入できる点が挙げられます。

エンブレムやわずかな意匠の違いを除けば、外装や内装、性能面においてはほぼ同一であり、信頼性の高さと入手のしやすさを兼ね備えています。

今回の一部改良では、主に安全装備の強化が行われました。

まず、全グレードに「スマートアシスト」という安全運転支援システムを標準装備化。衝突回避支援ブレーキや車線逸脱警報など、計13種類の安全機能を備えています。

グレード展開では、3つのラインナップから選択可能。

基本装備を備えた「スタンダード」は、もっとも手に取りやすいモデルとして設定されており、2WD・5速MT仕様で、価格（消費税込み、以下同）は102万8500円です。

また農業従事者のニーズに応える形で設定された「スタンダード“農用スペシャル”」グレードも用意されており、こちらは4WD仕様のみの展開で、スタック時の脱出を助ける「スーパーデフロック」が標準装備されています。

価格はスタンダードよりも若干高く118万8000円からとなっています。

一方、軽トラのよさを生かしつつデザイン・快適性を追求した「エクストラ」グレードも展開。

メッキフロントグリルやスモークドリアウインドウといったスタイリッシュな外観に加え、パワーウインドウやプッシュスタートなど快適性を高める装備が標準化されています。

価格は2WD・5速MT仕様で120万円、4WD・CVT仕様では140万8000円となっています。

※ ※ ※

この改良に販売店及びユーザーからは多くの声と反響が寄せられています。

関東圏の販売店担当者は次のように話します。

「今回の一部改良では『スマートアシスト』の全車標準装備が最大のポイントとなっているため、安全装備に対する質問をいただいています。

『スマートアシストってどこまでサポートしてくれるのか？』『誤発進抑制って本当に便利なのか？』など、実際の機能の詳細や作動条件についての問い合わせが多い印象ですね」

SNSなどでも、「新ピクシストラックええな、、、、」「ピクシストラックかっこいい」など、コスパが重視され、豊富なカラーリングや無骨な見た目が評価される反響が多く集まっています。

また、「家庭では許可されないけど、これでいいな」や「サブに欲しいな」など、セカンドカーとして欲しいと望む声もありました。