¡Ú¥Ð¥ì¡¼½÷»Ò¡ÛÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É³«Ëë¡¡ÆüËÜ¤Ï¥×¡¼¥ëH¡¡¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð
¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê8·î22Æü¡Á9·î7Æü¡¢¥¿¥¤)
32¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡£17Æü´Ö¤ÇÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤È·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÁ´64»î¹ç¤¬³«ºÅ¡£22Æü¤«¤éÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤¬³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢32¥Á¡¼¥à¤¬4¥Á¡¼¥à¤º¤Ä8¤Ä¤Î¥×¡¼¥ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ÎÁíÅö¤¿¤ê¥ê¡¼¥°Àï¡£¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¡ÊFIVB¥é¥ó¥¯5°Ì¡Ë¤Ï¥×¡¼¥ëH¤ËÆþ¤ê¡¢½éÀï¥«¥á¥ë¡¼¥ó¡ÊÆ±44°Ì¡Ë¡¢Âè2Àï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡ÊÆ±16°Ì¡Ë¡¢Âè3Àï¥»¥ë¥Ó¥¢¡ÊÆ±9°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤¬¤³¤ÎÂç²ñ¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¡¢4Âç²ñÁ°¤Î2010Ç¯Âç²ñ3°Ì¤¬ºÇ¸å¡£15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉ½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè1Àï¥«¡¼¥É¡Û
¢¡¥×¡¼¥ëA
¥ª¥é¥ó¥À ¡Ý ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó
¥¿¥¤ ¡Ý ¥¨¥¸¥×¥È
¢¡¥×¡¼¥ëB
¥Ù¥ë¥®¡¼ ¡Ý ¥¥å¡¼¥Ð
¥¤¥¿¥ê¥¢ ¡Ý ¥¹¥í¥Ð¥¥¢
¢¡¥×¡¼¥ëC
¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ ¡Ý ¥Õ¥é¥ó¥¹
¥Ö¥é¥¸¥ë ¡Ý ¥®¥ê¥·¥ã
¢¡¥×¡¼¥ëD
¥¢¥á¥ê¥« ¡Ý ¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢
¥Á¥§¥³ ¡Ý ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó
¢¡¥×¡¼¥ëE
¥«¥Ê¥À ¡Ý ¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢
¥È¥ë¥³ ¡Ý ¥¹¥Ú¥¤¥ó
¢¡¥×¡¼¥ëF
¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ ¡Ý ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢
Ãæ¹ñ ¡Ý ¥á¥¥·¥³
¢¡¥×¡¼¥ëG
¥É¥¤¥Ä ¡Ý ¥±¥Ë¥¢
¥Ý¡¼¥é¥ó¥É ¡Ý ¥Ù¥È¥Ê¥à
ÆüËÜ ¡Ý ¥«¥á¥ë¡¼¥ó
¥»¥ë¥Ó¥¢ ¡Ý ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê