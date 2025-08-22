Matt¡¢NEWS¡¦¾®»³·Ä°ìÏº¡õ²Ï¹ç°ê¿Í¤È¡ÈÀä¶«¡É¡Ø¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¿¿À¡¤Î°äÅÁ»ÒºÇ¶¯¡×¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¤ÎÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Êµð¿Í¡Ë¡¦·¬ÅÄ¿¿À¡2·³´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤Î¼¡ÃË¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMatt¡Ê31¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡¢NEWS¤Î¾®»³·Ä°ìÏº¡Ê41¡Ë¡¢²Ï¹ç°ê¿Í¡Ê37¡Ë¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÀä¶«¡É¡Ø¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡ÙMatt¡õ¾®»³·Ä°ìÏº¡õ²Ï¹ç°ê¿Í¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Matt¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤Û¤ó¤È¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿w¡×¡Ö#¥È¥é¥¦¥Þ¥ì¥Ù¥ë w¡¡#¤¦¤ë¤µ¤¯¤·¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö¿´Îî¥Ð¥¹¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡×¤Î¥Ð¥¹Æâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡ÈÀä¶«Á°¡É¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿¿À¡¤Î°äÅÁ»ÒºÇ¶¯¡×¡Ö¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç²áµî£±¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¡¡¸ý¹ÈÅê¤²¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡¡ºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
