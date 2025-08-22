「ロッキーズ５−９ドジャース」（２１日、デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手は予定通り、休養のため、４月１９日以来、１０６試合ぶりに欠場した。チームは１２安打９得点で快勝し、ナ・リーグ西地区首位の座を守った。

大谷は４月に父親リスト入りして２試合欠場したが、ベンチで試合を観戦しながら休養するのは今季初めて。日差しの強いクアーズ・フィールドでタオルを頭にかぶって防ぐ様子や、スタッフと談笑するシーンも。時にはタオルを広げて叫ぶなど、試合に出続けている普段ではなかなか見られないシーンだった。

この日は大谷だけでなく、中軸のＴ・ヘルナンデス外野手も休養欠場。１番ベッツ、４番コンフォート、ＤＨに捕手のスミスが入る変則オーダーで臨んだ試合は、初回の攻撃でベッツが四球で出塁した直後にフリーマンが初球を中越え１６号２ラン。あっさり先制点を挙げると、カーショーが六回途中３失点としっかりゲームを作った。

ロッキーズとの４連戦を２勝２敗とし、２２日からはサンディエゴでパドレスとの首位攻防３連戦に挑む。大谷は２０日に登板した際、右太ももに打球直撃のアクシデントがあったが、問題なく出場できる見通しだ。