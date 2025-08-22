¡ÖF1¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤éÈ³¶â¡×¥Ô¥Ã¥È¤ÇÃ¦ÎØ¢ª¡ÈÊÌ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡É¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤¹¤ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡ª Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÄÁ»ö¤Ë²òÀâ¼Ô¤â¡Ö½é¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÚNASCAR¡ÛÂè25Àï Cook Out 400¡¿¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥É¥ì¡¼¥¹¥¦¥§¥¤¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8·î18Æü¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃ¦ÎØ¢ª¡ÈÊÌ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡É¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤ÎÄÁ»ö¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡Á´ÊÆ¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¹¥È¥Ã¥¯¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¡¢NASCAR¡Ê¥Ê¥¹¥«¡¼¡Ë¤ÎÂè25Àï¤¬³«ºÅ¡£Ã¦ÎØ¤·¤¿¥Þ¥·¥ó¤Î¥¿¥¤¥ä¤ò¡¢Â¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¯¥ë¡¼¤ËÉÕ¤±Ä¾¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¡¢19Æü¤ÎÃæ·Ñ¤ÇÊüÁ÷ÀÊ¤òº®Íð¤µ¤»¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï½ªÈ×¤ËÆþ¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦292¼þÌÜ¡¢¥Ð¥Ã¥Ð¡¦¥¦¥©¥ì¥¹¤Î23¹æ¼Ö¤¬¥Ô¥Ã¥È¤«¤é½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ô¥Ã¥È¥¯¥ë¡¼¤¬¼ê¤òÂç¤¤¯¹¤²¤Æ¡Ö¥À¥á¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥àÌµÀþ¤Ç¤â¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×¡ª ¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÂª¤¨¤¿¡£¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬¤·¤Ã¤«¤êÁõÃå¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥¦¥©¥ì¥¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«¿Ø¥Ô¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡°Æ¤ÎÄê¡¢¥Ô¥Ã¥È¥í¡¼¥É¤òÁö¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ëº¸¥Õ¥í¥ó¥È¥¿¥¤¥ä¤¬Ã¦ÎØ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¥¦¥©¥ì¥¹¤Ï¥Ô¥Ã¥È¥í¡¼¥É¤ÎÀè¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥Ö¥ê¥¹¥³¡¼¤Î¥Ô¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ØÆþ¤Ã¤ÆÄä¼Ö¡£Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ä¤â¶öÁ³¡¢¥Þ¥·¥ó¤Î¸åÊý¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤µ¤é¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ö¥ê¥¹¥³¡¼¤Î¥Ô¥Ã¥È¥¯¥ë¡¼¤Î¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¥¦¥©¥ì¥¹¤Î23¹æ¼Ö¤Î¼þ°Ï¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢³°¤ì¤¿¥¿¥¤¥ä¤ò½¦¤Ã¤ÆÁõÃå¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¼Â¶·¤ÎÁýÅÄÎ´À¸»á¤âº®Íð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÆ±¤¸¥È¥è¥¿¤Ç¡¢¡Ê¥¦¥©¥ì¥¹¤Ï¡Ë23XI¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤È¡Ä¡Ä¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥Ö¥ê¥¹¥³¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¸¥ç¡¼¥®¥Ö¥¹¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡Ë¡©¡×¡£Æ±¤¸¥È¥è¥¿¡¦¥«¥à¥ê¤ò»È¤¦¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Â¾¥Á¡¼¥à¤Î¥Ô¥Ã¥È¥¯¥ë¡¼¤Ë¤è¤ë¥¿¥¤¥äÁõÃå¤Ç¥¦¥©¥ì¥¹¤Ï¥ì¡¼¥¹¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥×¥ì¥¤±ÇÁü¤ò¸«¤¿²òÀâ¤Î¸Å²ìÂöËá»á¤Ï¡¢¡Ö¤è¤¯¤³¤³¤Ç¡Ê¥¿¥¤¥ä¤¬¡Ë»ß¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ê¥¦¥©¥ì¥¹¤¬¡ËÄä¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¹¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥¿¥¤¥ä¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¡¢ËÍ¤â½é¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ä¤Ä¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¸å¤Ç¥¦¥©¥ì¥¹¤Ë¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´ñÀ×¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢NASCAR¸ø¼°X¤Ç¤â¡¢¡Ö23ÈÖ¥Á¡¼¥à¤Ï19ÈÖ¥Á¡¼¥à¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¥Ç¥£¥Ê¡¼¤òÔú¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ç¡¼¥¯¤È¤È¤â¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÈà¤é¤¬¤¸¤Ã¤¯¤ê¥¿¥¤¥äÁõÃå¤·¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¡Ö¤³¤ì¤¬F1¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤éÈ³¶â¤ò²Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡×¡ÖÃ¯¤«¤¬²ò¸Û¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤òÔú¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ê¥×¥é¥¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØNASCAR Groove¡Ù¡¿(C)NASCAR¡Ë