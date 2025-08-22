ラッパー、シンガーソングライターのリル・ナズ・Ｘが警察官への暴行で逮捕された/Neilson Barnard/Getty Images

（ＣＮＮ）グラミー賞受賞歴のあるラッパー、シンガーソングライターのリル・ナズ・Ｘが逮捕された。米ロサンゼルス郡保安官事務所の被収容者記録で明らかになった。

広報担当官のチャールズ・ミラー氏によると、リル・ナズ・Ｘ（本名モンテロ・ラマー・ヒル）は２１日早朝、スタジオシティー地区のベンチュラ・ブールバードで発見された。

ミラー氏は、「到着後、容疑者は警官に突進し、拘束された。薬物の過剰摂取の疑いで地元の病院に搬送され、警察官への暴行容疑で逮捕された」と述べた。

リル・ナズ・Ｘは、バンナイズのバレー刑務所に勾留されている。

ＣＮＮは本人の代理人にコメントを求めている。

２０１８年にビリー・レイ・サイラスと共演し、ヒット作となった「オールド・タウン・ロード」で名声を博したリル・ナズ・Ｘは、音楽アーティストであると同時に扇動的な言動でも知られている。

２０年、リル・ナズ・Ｘはバラエティー誌に対し、有名になってから経験した苦難について明らかにした。そこにはニプシー・ハッスル、ＸＸＸテンタシオン、ジュース・ワールドといった仲間のアーティストを失ったことなども含まれる。

「成功する間には本当にたくさんのことが起こった。ドラッグと殺人だ」と、リル・ナズ・Ｘは当時同誌に語っている。「そして（１８年に）祖母が亡くなった。彼女は自分の身近な人の中で最初に亡くなった人だった。本当にショックだった。それで心気症になった。目が覚めると心臓がドキドキしていて怖かった」

また自己治療の一環として「（マリファナを）大量に吸い始めた」とも説明。

「でも、それから万物との繋（つな）がりをより強く感じるようになり、全てをサインとして受け取るようになった」と語った。