ÄãÌÂJÌ¾Ìç¤Î½õ¤Ã¿Í¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤Ø¡Ö¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¡×¡¡¡È¥È¥ê¥ª²òÂÎ¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÈáÌÄ¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤³¤Î»þ¤¬¡×
²£ÉÍFM¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤¬°ÜÀÒ¤Ø
¡¡J1¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï8·î22Æü¡¢FW¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤³¤Î»þ¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡26ºÐ¤Î¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤Ï2022Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë2Éô¥â¥ì¥¤¥ì¥ó¥»¤«¤é²£ÉÍFM¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ±¦¥µ¥¤¥É¤òÀÚ¤êÎö¤¯¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¼çÎÏ¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÄãÌÂ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç¥ê¡¼¥°Àï24»î¹ç5¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²Æ¤âÃæÅì¤äÊì¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥È¥ë¥³¤Ê¤É¤«¤é´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢22Æü¤Ë¥¯¥é¥Ö¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¡£º£¸å¤ÏÀµ¼°¤Ë·èÄê¼¡Âè¡¢²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²£ÉÍFM¤Ï¤¹¤Ç¤ËFW¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡Ê¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥»¡¼¥é¡¼¥ºFC¡Ë¡¢¥¨¥¦¥Ù¥ë¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë¤¬°ÜÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥È¥ê¥ª¤¬Á´°÷ÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤¦¤È¤¦½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¡×¡ÖÍè¤¿¤«¡Ä¡×¡Ö¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¼¡×¡Ö¼ä¤·¤¤¤·Èá¤·¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë