人気子役として活躍した女優・美山加恋（２８）が試験合格を伝えた。

２２日までにインスタグラムで「韓国語能力試験４級合格したー！！ 前回初めて受験して、スコアがたしか１４７点で惜しくも４級届かず。そして今回のスコアが１８３点。伸びた！」と“リベンジ”に成功したことを報告。級の数字が大きくなるほどレベルが高くなり「またしてもあと少しで５級に届かず。笑 リーディングで完全に集中力切れました。反省。嬉しいような悔しいような！」と明かした。

試験の公式サイトによると、４級は「学業・業務、公的な対人関係や社会活動に必要なコミュニケーション」が可能で、２、３段落の複雑な文章も作成、理解できるレベルという。美山は「早く韓国いって、楽しみたい気分です。いや、早く韓国語を使ってお芝居したいです。ばちこーい！！」と意気込んだ。またストーリーズでも「次は５級！そしてラスト６級！ 韓国語を使って芝居できる日がきますように」とつづり、顔写真入りの書類をアップしていた。

フォロワーは「おめでとう 頑張ったね！！」「５級合格できるように願っています」と祝福。美山は７歳だった頃に出演した、２００４年のフジテレビ系ドラマ「僕と彼女と彼女の生きる道」で草ナギ剛演じる小柳徹朗の娘・小柳凛役を演じ、天才子役として人気に。「凛ちゃんすごいです」との声も寄せられていた。

昨年はＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」にも出演し、不貞行為に及んだ妻という衝撃の役柄が話題に。ＳＮＳでは金髪に青色のメッシュを入れたヘアスタイルや、派手なカラーメイクなど成長した姿を掲載し、「子役の頃のかわいい加恋ちゃんが、大人に」と反響を呼んだ。