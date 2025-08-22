キッコーマン取締役名誉会長・茂木友三郎【シリーズ連載】 混沌期の中、日本の針路を探る
「日本は民主主義の良いところを維持し、自由主義経済を大切にして、その重要性を世界に示していくべきだと思います。アメリカよりもむしろ、日本社会の方がバランスは取れているというくらいの意気込みで、今後さらに磨きをかけていくべきではないでしょうか」─。こう語るのは、日本生産性本部名誉会長・キッコーマン名誉会長の茂木友三郎氏。同氏は1960年前後にアメリカに留学し、民主主義のあるべき姿を肌で感じてきた。民主主義が成立しなくなり分断・対立が進む世界の中で、日本が取っていくべき立ち位置は─。
現在のアメリカにみる日本の役割、使命は
─ 現在のアメリカ政治は国内外に混乱をもたらしています。トランプ大統領は、企業がアメリカ国外に工場を移し製造業が消滅したことが、アメリカ社会の問題点を生んだと発言しています。
茂木 そうですね。アメリカ国内で、中間層が消滅していきました。それによって徐々に不安定な社会になってしまいました。
金融やITはサービス産業でも付加価値が高く、製造業以上に給料がいいですよね。一方で本当に付加価値の作れないサービス業もありますから、平均所得が下がりながら貧富の格差が生じてしまったのが今のアメリカ社会です。
─ アメリカの国力は低下したと言われていますね。
茂木 やはり社会が安定しないとさまざまな面で国力は落ちてくると思います。ですから民主党と共和党が対立し、党の中でも右派と左派に分断されているように思います。
ただアメリカ国民もこれは認識していて、次の大統領選挙ではまた復元力が出てくるのだろうとわたしは思っています。
アメリカは自分たちでミッションやコミュニティを作り、それが国家になったという国です。底力がある国ですから、あまり悲観していません。おそらくまた元に戻ってくると思います。
─ 地政学的に言うと、米国、日本、ヨーロッパの関係はどうあるべきだと考えますか。
茂木 自由主義経済を信奉する国家のアメリカ、ヨーロッパ、日本は、やはり仲良くしなければいけないと思います。
各国には個性がありますから、それぞれの個性を生かしながら、基本的なところで提携していくという姿勢を持つべきだと思います。日本はアメリカやヨーロッパの真似をする必要はないと思います。
─ しからば日本の役割、使命はどういう点ですか。
茂木 日本は戦争で負け、それで反省して軍備を持たないということを決めた国です。今後このままなのかどうかはもちろん話し合っていかなければなりませんが、しかし一度どん底を見て立ち上がってきた国です。
そうした意味では他の国が経験していない経験をしている。ですから平和の大切さ、自由主義経済の良さ、大切さといったものはかなり強く感じているはずです。
ですから日本が民主主義の良いところを維持し、自由主義経済を大切にして、その重要性を示していくべきだと思います。日本は世界のロールモデルの1つになれるよう、国として努力をしていくべきではないでしょうか。
アメリカよりもむしろ、日本社会の方がバランスは取れているというくらいの意気込みで、今後さらに磨きをかけていくべきだと思います。
資本主義の中に現れた経営哲学という概念
─ 国の在り方として、日本はどういった資本主義を目指せばいいと思いますか。
茂木 アメリカの歴史を見ると、自由主義経済についての考え方に変化がみられます。資本主義や社会主義を行ったり来たりしています。例えば、わたしがアメリカに留学した1960年頃のアメリカは、当時経済が順調で宇宙開発も積極的に行っていたソ連（現ロシア）を強く意識していました。
