¥¹¥¿¥ó¡¦¥ï¥¦¥ê¥ó¥«Áª¼ê¥³¥é¥Ü¡ª¥Î¥ë¥±¥¤¥ó¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É ¥ï¥ó ¥¹¥±¥ë¥È¥ó Stan the Man ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×

¥Î¥ë¥±¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÍ¥¾¡3²ó¤ò¸Ø¤ë¥Î¥ë¥±¥¤¥Ê¡¼·ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢¥¹¥¿¥ó¡¦¥ï¥¦¥ê¥ó¥«Áª¼ê¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥â¥Ç¥ë¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É ¥ï¥ó ¥¹¥±¥ë¥È¥ó Stan the Man ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë¥Î¥ë¥±¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¥ï¥¦¥ê¥ó¥«Áª¼ê¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇ®¿´¤«¤ÄÀÑ¶ËÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Æ®»Ö¤¢¤Õ¤ì¤ëÀº¿À¤È¸ÄÀË¤«¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ËÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Àä¤¨´Ö¤Ê¤¤¸þ¾å¿´¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼²¼¤Ç¤ÎÀºÌ©¤Ê¥×¥ì¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¤ÊÒ¼ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ï¥¦¥ê¥ó¥«Áª¼ê¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä»þ·×°¦¹¥²È¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Èà¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤È¿ÍÊÁ¤ÎËÜ¼Á¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1985Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢À¤³¦85ËÜ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¸Â¤é¤ì¤¿¿ô¤Î¤ßÀ½ºî¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Î¥ë¥±¥¤¥ó¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É ¥ï¥ó ¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¹¥¤¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Æ¥Ë¥¹¥¹¥¿¡¼¤Î°Î¶È¤ò¾Î¤¨¤ë¿ô¡¹¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬¿ï½ê¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥±¡¼¥¹¹½Â¤¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Î¥«¥é¡¼¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿²«ÎÐ¿§¤Î¥é¥Ð¡¼À½¥·¥ç¥Ã¥¯¥¢¥Ö¥½¡¼¥Ð¡¼¤òºÎÍÑ¡£
¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¥¢¥Ö¥½¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥Î¥ë¥±¥¤¥óÆÈ¼«¤ÎÄ¶·ÚÎÌ¤«¤ÄÄ¶¹âÂÑµ×¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼ÁÇºà¡ÖNORTEQ(R)¡×À½¤Î¾å²¼¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤Ë¶´¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È²«ÎÐ¤Î¥é¥Ð¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¥Í¥Ã¥È¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò»Ü¤·¤¿ÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£
¥¹¥¿¥óÁª¼ê¤Î°Î¶È¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ëÀ½¤Î¥±¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥óÁª¼ê¤Î»Ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èà¤¬À©¤·¤¿3¤Ä¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÍ¥¾¡Âç²ñ ¡½ 2014Ç¯Á´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¡¢2015Ç¯Á´Ê©¥ª¡¼¥×¥ó¡¢2016Ç¯Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó ¡½ ¤Î³«ºÅÇ¯¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¡¢µÇ°À¤È´¶Æ°¤ò¤è¤ê°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥±¡¼¥¹º¸Â¦(9»þ°ÌÃÖ)¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿¥Î¥ë¥±¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢BIWI¼Ò¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Æ¥Ë¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤ò½é¤á¤ÆÍ»¹ç¡£
Á¯¤ä¤«¤Ê²«ÎÐ¿§¤Ç¹ï¤Þ¤ì¤¿¡ÖNORQAIN¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤«¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³×¿·À¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²«ÎÐ¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÇÛ¤·¤¿¥¹¥±¥ë¥È¥ó»ÅÍÍ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥ë¤Î±ü¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥í¥Î¥á¡¼¥¿¡¼Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¼«Æ°´¬¤¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡Ö¥Î¥ë¥±¥¤¥ó ¥¥ã¥ê¥Ð¡¼ NB08S¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢41»þ´Ö¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å»Å¾å¤²¤Î¥¯¥í¡¼¥àÀ½¥¹¥Ú¥ê¥«¥ë(µåÂÎ·¿)¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¡¢¥¹¥¿¥óÁª¼êËÜ¿Í¤¬1ÅÀ¤º¤ÄÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¥Æ¥Ë¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¢¥¹¥¿¥óÁª¼ê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«¡¼¥É¡¢¤½¤·¤Æ3¤Ä¤Î±É¸÷¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÍ¥¾¡Æü¤ò¹ï¤ó¤ÀµÇ°¥×¥ì¡¼¥È¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥¿¥ó¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥Æ¥Ë¥¹³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿»þ·×¤òÀ©ºî¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê´î¤Ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Î¥ë¥±¥¤¥óÁÏ¶È¼Ô·óCEO¤Î¥Ù¥ó¡¦¥«¥Ã¥Õ¥¡¡¼¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈà¤Ï»ä¤Î¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»þ·×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Î¥ë¥±¥¤¥ó¤ÎÊª¸ì¤Ë¤ª¤±¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤È¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÇ®¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥¹¥¿¥ó¡¦¥ï¥¦¥ê¥ó¥«Áª¼ê¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤¿¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¯¡¼¥ë¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤Êµ¡³£¼°»þ·×¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥à¥Ô¡¼¥¹¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Æ¥Ë¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¶Ã¤¯¤Û¤É³×¿·Åª¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ï¥¤¥ë¥É ¥ï¥ó ¥â¥Ç¥ë¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÂÑ¾×·âÀ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥×¥í¤Î¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬¥³¡¼¥È¾å¤Ç¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¤ë»þ·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ÚÎÌ¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»ä¤ò¾·¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ù¥ó¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É ¥ï¥ó ¥¹¥±¥ë¥È¥ó Stan the Man ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢2025Ç¯8·î21Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Ö¥Ø¥é¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¡¦¥ï¥¦¥ê¥ó¥«Áª¼ê¡¢¥Ù¥ó¡¦¥«¥Ã¥Õ¥¡¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Î¥ë¥±¥¤¥ó¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¹¥È¥ì¥¤¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ±Æü¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢²Á³Ê¤Ï¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¯¥ë»ÅÍÍ¤¬1,067,000±ß(ÀÇ¹þ)¡¢¥Õ¥©¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¯¥é¥¹¥×»ÅÍÍ¤¬1,133,000±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç¤¹¡£
¢£About NORQAIN
2018Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¥Î¥ë¥±¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹»þ·×»º¶È¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥¨¥ó¥Ì¡¦¥Ë¥À¥¦¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¡¢´°Á´ÆÈÎ©¤Î²ÈÂ²·Ð±Ä¤Ë¤è¤ë¥¹¥¤¥¹µ¡³£¼°ÏÓ»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¶È³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î°ì¿Í¡¢¥¸¥ã¥ó¡á¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥Ó¥Ð¡¼»á¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë·Þ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤Ï»þ·×¶È³¦¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤äÀ¤³¦Åª¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢³×¿·À¡¢ÆÈÎ©¿´¡¢¤½¤·¤Æ¾ðÇ®¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥¹¡×¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡×¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¡×¤Î3¤Ä¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æµ¡³£¼°¼«Æ°´¬¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÅëºÜ¡£
¥±¥Ë¥Ã¥·¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤ë2¤Ä¤Î¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¥¥ã¥ê¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥å¡¼¥ëAMT¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¥¥ã¥ê¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥¤¥¹»þ·×À½Â¤¤ÎÅÁÅý¤ÈºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥Î¥ë¥±¥¤¥ó¤Ï¥¢¥Ü¥Ã¥È¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Þ¥é¥½¥ó¡¦¥á¥¸¥ã¡¼¥º¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖBMW¥Ù¥ë¥ê¥ó¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¿¥¤¥à¥¡¼¥Ñ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥ó¥°¥é¡¼¡¦¥«¥Ã¥× ¥À¥Ü¥¹¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¿¥¤¥à¥¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥¹¥¤¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥·¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¥Î¥ë¥±¥¤¥ó¤Î»þ·×¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ö¥Ø¥é¡¢¥ô¥§¥ó¥Ú¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥¦¥©¥Ã¥Á¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¤¥¹¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Ù¥ó¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥¤¥à¡¢¥ê¡¼¥º¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥í¥í¡¢¥É¥Ð¥¤¤Î¥»¥Ç¥£¥¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥¨¥È¥¹¡¦¥¦¥©¥Ã¥Á¥º¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï40Å¹ÊÞ°Ê¾å¤ÎÀµµ¬ÈÎÇäÅ¹¤Ç¼è¤ê°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ä¥§¥ë¥Þ¥Ã¥È¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥Ò¤Ë´ú´Ï¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¹½¤¨¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÈÎÇäÌÖ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹»þ·×³¦ºÇÂç¤Î¹ñºÝ¸«ËÜ»Ô¡Ö¥¦¥©¥Ã¥Á¥º¡õ¥ï¥ó¥À¡¼¥º ¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¡×¤ËºÆ¤Ó½ÐÅ¸¤·¡¢¥¹¥¤¥¹»þ·×¤ÎÅÁÅý¤È³×¿·¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò²þ¤á¤ÆÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
