お笑いタレントの今田耕司（59）が22日放送のTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に出演。「一気見」したドラマを明かした。

冒頭、「今話題の『グラスハート』の話をしていまして」と俳優・佐藤健が主演、企画を務めたネットフリックスのドラマ「グラスハート」に言及。アジアなど海外でもヒットしており、今田は「おもろかった。今週一挙に見た。10話一気見。何日かに分けてだけど最後までいってもうたね。欲しいものけっこうくれる感じ」と絶賛した。

続けて佐藤の演技にも「佐藤健君じゃないと見れないくらいカッコイイもん、やっぱり」と語り、「超えると大爆笑しちゃうんですよ。俺パーソナルで行ってるジムのトレーナーさんに“めっちゃ面白いから見てください”と（すすめられて）、“一カ所大爆笑します”と言われて。コメディとは全然違う青春群像劇ですけど、一カ所まじで大爆笑しました。見た人なら分かる」と熱弁。

さらにツアー開催も決定している劇中バンド・TENBLANKについて「役者さんが凄いですよ。豪華ですけど、みんな楽器をけっこう初めて触る人とか、ヒロインの女の子も仕事が決まって2年くらいでドラムやったんですけど全く分からないです」と称え、「佐藤健君凄いですよ。TBSのドラマでも料理人やった時包丁さばき凄かったじゃない。もう違いますよ、手元だけと顔だけで撮る昔の役者さんと違う。みんなガチ演奏。プロのミュージシャンの方が見たら分からないけど。佐藤健君が天才の役なんですけど、楽器どれ触っても天才としか思えない。ライブシーンもめちゃくちゃ臨場感あってぜひ見てもらいたい」と話していた。