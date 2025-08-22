◇ナ・リーグ ジャイアンツ4―8パドレス（2025年8月21日 サンディエゴ）

ジャイアンツのジャスティン・バーランダー投手（42）が21日（日本時間22日）、敵地でのパドレス戦に先発。4回1/3を7安打7失点と打ち込まれ、今季10敗目を喫した。

3回まではパドレス打線を無安打と完璧に封じていたが、2点リードの4回、マチャドの適時打などで2点を奪われ2―2とされた。

5回には先頭・ロレアノに左前打を許すと、次打者・クロネンワースを四球で歩かせピンチが拡大。フェルミン、マチャドに適時打を浴び、1死二塁で降板。後を継いだゲージも流れを止めることが出来ずに打ち込まれ、バーランダーは今季ワーストとなる7失点という結果になった。

サイ・ヤング賞3度、MVP1度、現役最多となる通算263勝を誇るバーランダーは昨季シーズン後にアストロズをFAとなり今季、1年1500万ドル（約23億7000万円）の契約でジャイアンツに加入した。

ただ、勝ち星に恵まれずここまで22試合で1勝10敗、防御率4・64。シーズン2桁黒星は12敗した2014年以来、11年ぶりの屈辱となった。