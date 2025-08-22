DAIWAが環境配慮型Tシャツを制作！大阪・関西万博 民間パビリオン 「よしもと waraii myraii館」
「DAIWA」は、吉本興業が出展する民間パビリオン「よしもと waraii myraii館」において開催される体験型イベント「海と海の生き物のアシタ〜使用済み漁網アップサイクルステージ〜」に向け、環境配慮型のオリジナルTシャツを制作。
「DAIWA」は、吉本興業が出展する民間パビリオン「よしもと waraii myraii館」において開催される体験型イベント「海と海の生き物のアシタ〜使用済み漁網アップサイクルステージ〜」に向け、環境配慮型のオリジナルTシャツを制作しました。
このTシャツには、使用済み漁網由来の素材を使用しており、イベントにおいて活用される予定です。
また、同社と「環境」をテーマに継続的にコラボレーションしている、吉本興業所属のボーイズグループOWV(オウブ)も8月28日(木)と9月28日(日)に出演(予定)です。
■イベント概要
このイベントは吉本興業が企画する体験型コンテンツ「○○のアシタ」とのコラボレーション企画として全5回にわたり開催されます。
参加者は、明日からでも始められるサステナブルな目標「アシタにはできる。ゆるゆる目標」をオリジナルTシャツに書き込み、発表するワークショップに参加できます。
そのほかにも、SDGsに関するトーク、パフォーマンス、クイズなどを通じて、楽しみながらサステナビリティについて学べるイベントとなっています。
※出演者や内容は変更となる場合があります。
【日時・出演者】
8月28日(木) OWV／span!(MC)
9月7日(日) スマイル／コウノ・オブ・ザ・イヤー(MC)
9月11日(木) ツートライブ／ネイビーズアフロ(MC)
9月17日(水) エルフ／祇園(MC)
9月28日(日) OWV／span!(MC)
※各日2回ステージ開催(第1回／14:00〜14:30、第2回／16:00〜16:30)
【会場】
大阪・関西万博よしもとパビリオン「よしもと waraii myraii館」アシタ広場
【内容】
(1) オープニングトーク 〜タレントと学ぶ！海と海の生き物のアシタ〜
(2) お客様参加型コーナー「アシタにはできる。
ゆるゆる目標“ぎょもT”を作ろう！」
(3) ステージ上では、SDGsに関連したパフォーマンスやクイズなどを予定
※出演者や内容は変更になる場合があります。
※お客様参加型コーナーのみ人数制限があるので、あらかじめご了承ください。
■Tシャツ素材に関して
エコマーク認定を受けた使用済み漁網由来のリサイクルポリエステル生地を採用した環境配慮型のオリジナルTシャツです。
Tシャツの胸元には大きな吹き出しのイラストをプリントしており、イベント参加者が「○○のアシタ」の目標を油性ペンで自由に書き込めるデザインとなっています。
