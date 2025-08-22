ブランドの世界を多彩に体験！ハリー・ウィンストン「The World of Harry Winston」

ハリー・ウィンストンは、銀座店の移転オープンを記念し、2025年8月22日(金)よりブランドの世界観を体感できるLINEミニアプリ「The World of Harry Winston」をリリースします。

ハリー・ウィンストン「The World of Harry Winston」

リリース期間：2025年8月22日(金)〜2025年9月30日(火)

※スパークリングARのみ8月29日(金)〜2025年9月30日(火)

日本のフラッグシップ・サロンである銀座店の移転オープンに際し(2025年8月29日予定)、自宅で、また銀座店へのご来店の際にも楽しめるコンテンツを用意しました。

日本のフラッグシップ・サロンである銀座店の移転オープンに際し(2025年8月29日予定)、自宅で、また銀座店へのご来店の際にも楽しめるコンテンツを用意しました。

このコンテンツでは、ハリー・ウィンストンのレガシーを体現するサロンをイメージしたビジュアルで、コンテンツ内の各フロアにて特別な体験を楽しめます。

ブランドの歴史や創始者のエピソード、伝説級の宝石の数々、卓越したクラフツマンシップとこだわりのデザイン、広告アーカイブなど、ハリー・ウィンストンの輝かしい軌跡をご覧いただけるバーチャルミュージアム「偉大なるヘリテージ」。

スマートフォンで顔を撮影するとAIが特徴を認識・反映し、自身が主人公となって物語が進む、イラストレーター・水沢そら氏が手がける絵本コンテンツ「輝きの道標」。

リニューアルした銀座店のエントランスでスマートフォンをかざすと、さまざまなジュエリーが新店舗の外観を鮮やかに彩る「スパークリングAR」(銀座店限定)などブランドの世界観を多彩な形で体感できるコンテンツを用意しています。

※スパークリングARのみ8月29日(金)よりリリースします。

また、体験の記念としてデジタルギフトも用意されています。

【LINEミニアプリについて】

LINEミニアプリは、LINEアプリ上で起動できるサービスです。

LINEアプリを利用の方は、追加のダウンロードなしで利用できます。

【ハリー・ウィンストン銀座店】 ※2025年8月29日(金) 移転オープン予定

所在地 ：東京都中央区銀座1丁目7-10

電話番号：03-3535-6441

営業時間：11:00〜20:00

定休日 ：不定休

※現店舗は8/24(日)17時まで営業、8/25(月)-8/28(木)は休業します

