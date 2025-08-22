東京金 堅調、パウエルＦＲＢ議長の講演を控えて 東京金 堅調、パウエルＦＲＢ議長の講演を控えて

東京時間10:15現在

東京金先物JUN 26月限（TOCOM）

1グラム＝16079.00（+106.00 +0.66%）

ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引）

1オンス＝3382.40（+0.80 +0.02%）

※東京金先物は5分程度の遅れ



国内市場は堅調。本日のジャクソンホール会議でパウエルＦＲＢ議長が追加利下げの開始を示唆すると期待されていることが、金相場の支えとなっている。ただ、インフレ圧力が再び強まりつつあるなか、雇用下振れを懸念して積極的に動くのか不透明。



