　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.69　7.65　7.21　6.80
1MO　9.07　7.28　7.66　6.99
3MO　9.24　7.16　8.03　7.28
6MO　9.32　7.12　8.40　7.50
9MO　9.43　7.23　8.74　7.71
1YR　9.48　7.30　8.96　7.90

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.44　8.80　7.68
1MO　8.36　8.62　7.48
3MO　8.89　8.79　7.68
6MO　9.24　8.97　7.79
9MO　9.56　9.21　7.95
1YR　9.81　9.38　8.05
東京時間10:11現在　参考値

　ドル円の一週間ものは８．６９％付近まで上昇。ジャクソンホール会議におけるパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の講演を控えて、低下が続いていた一週間ものは切り返す動きとなっている。

MINKABU PRESS　