通貨オプション ボラティリティー ドル円一週間ものは低水準から切り返す動き
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.69 7.65 7.21 6.80
1MO 9.07 7.28 7.66 6.99
3MO 9.24 7.16 8.03 7.28
6MO 9.32 7.12 8.40 7.50
9MO 9.43 7.23 8.74 7.71
1YR 9.48 7.30 8.96 7.90
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.44 8.80 7.68
1MO 8.36 8.62 7.48
3MO 8.89 8.79 7.68
6MO 9.24 8.97 7.79
9MO 9.56 9.21 7.95
1YR 9.81 9.38 8.05
東京時間10:11現在 参考値
ドル円の一週間ものは８．６９％付近まで上昇。ジャクソンホール会議におけるパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の講演を控えて、低下が続いていた一週間ものは切り返す動きとなっている。
