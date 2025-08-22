·Ð±Ä¼Ô¤Î¡È¸ÉÆÈ¤ÊSOS¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡ª¡ÖÇ¯¾¦2000ËüÄ¶¡¡3¤Ä¤Î¿¿¼Â¡¼¥³¥ó¥µ¥ë¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¡È¹¬¤»¤ÈË¤«¤µ¤ÎÈëÌ©¡É¡×º£Àô Éð»ËÃø
¥¨¥ê¥¢¥ï¥ó¤Ï¡¢Ë¡¿Í1¼Ò¤¢¤¿¤êÇ¯´Ö240¡Á570Ëü±ß¤Î¥³¥ó¥µ¥ë·ÀÌó¤ò¡¢¡È¾Ò²ð¥¼¥í¡¦±Ä¶È¥¼¥í¡É¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÅÅ»Ò½ñÀÒ¡ØÇ¯¾¦2000ËüÄ¶¡¡3¤Ä¤Î¿¿¼Â¡¼¥³¥ó¥µ¥ë¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¡È¹¬¤»¤ÈË¤«¤µ¤ÎÈëÌ©¡É¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯8·î22Æü¤è¤êÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸ø³«¡£
¡ÖÇ¯¾¦2000ËüÄ¶¡¡3¤Ä¤Î¿¿¼Â¡¼¥³¥ó¥µ¥ë¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¡È¹¬¤»¤ÈË¤«¤µ¤ÎÈëÌ©¡É¡×º£Àô Éð»ËÃø
¡üÃø¼Ô¡¡¡¡¡§ º£Àô Éð»Ë(³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ê¥¢¥ï¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò)
¡üÈ¯¹ÔÆü¡¡¡§ 2025Ç¯8·î22Æü
¡üÇÛÉÛ·ÁÂÖ¡§ ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÄó¶¡
¥¨¥ê¥¢¥ï¥ó¤Ï¡¢Ë¡¿Í1¼Ò¤¢¤¿¤êÇ¯´Ö240¡Á570Ëü±ß¤Î¥³¥ó¥µ¥ë·ÀÌó¤ò¡¢¡È¾Ò²ð¥¼¥í¡¦±Ä¶È¥¼¥í¡É¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÅÅ»Ò½ñÀÒ¡ØÇ¯¾¦2000ËüÄ¶¡¡3¤Ä¤Î¿¿¼Â¡¼¥³¥ó¥µ¥ë¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¡È¹¬¤»¤ÈË¤«¤µ¤ÎÈëÌ©¡É¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯8·î22Æü¤è¤êÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤¬30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿å½à¤ÇÁý²Ã¤·Â³¤±¤ë¤Ê¤«¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡ÖÃ¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ä»Î¶È¡¦¹Ö»Õ¤¿¤Á¤â¡¢¡Ö±Ä¶È¤¬¶ì¼ê¡×¡ÖË¡¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢´ë¶È»Ù±ç¤Î¸½¾ì¤ËÆÏ¤«¤º¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡È»Ù±ç¤Î¶õÇòÃÏÂÓ¡É¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤ÇÊâ¤á¤ë¡È³°Éô¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë·ÀÌó¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤ò¡¢»öÎã¤È¶¦¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½ñ¤Ç¤Ï¡¢6¥ö·î¤Ç1800Ëü±ß¤ÎË¡¿Í·ÀÌó¤òÆÀ¤¿50Âå¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ä¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½é¤á¤ÆÀß·×¤·¤Æ2½µ´Ö¤Ç594Ëü±ß¤Î·ÀÌó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿50Âå»Î¶È¤Ê¤É¡¢¡ÖÇä¤ê¹þ¤Þ¤º¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë»Ù±ç¼Ô¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÆ³ÀþÀß·×¤ò¡¢¼ÂÎã¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¡£
Ë¡¿Í¤«¤é¤Î·ÀÌó¤ò¡¢¾Ò²ð¤ä¶öÁ³¤ËÍê¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÀìÌçÀ¡¦ºß¤êÊý¡¦¿Í´ÖÀ¤ò³è¤«¤·¤Æ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡½¡½
¤½¤ó¤Ê¡È»ÅÁÈ¤ß¡É¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù±ç¼Ô¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼º£¡¢Ë¡¿Í»Ù±ç¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©
Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎÅÝ»º¡¦ÇÑ¶È·ï¿ô¤Ï30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤ËÃ£¤·¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä´ðÈ×¤ÏÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯¤ÏºòÇ¯¤òÄ¶¤¨¤ëÀª¤¤¤Ç´ë¶ÈÅÝ»º¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÃ¯¤ËÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤Î¡ÈÀ¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤SOS¡É¤¬ÆüËÜÃæ¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤ÇÉÁ¤¯»Ù±ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÊÉÂÇ¤ÁÁê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤È¤¤Ë¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤³ëÆ£¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¶¦¤Ë»ö¶È¤ÎÌ¤Íè¤ò¹½ÁÛ¤¹¤ë¡È³°Éô¤Î·Ð±Ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¡£
¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¸ÜÌä·ÀÌó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¿Ê¤à¡Ö¿®Íê´Ø·¸¤Ë´ð¤Å¤¯»Ù±ç¡×¤Îºß¤êÊý¤Ç¤¹¡£
´ë¶È»Ù±ç¤ËÎÏ¤ò»ý¤Ä»Î¶È¡¦¹Ö»Õ¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¡Ö¾Ò²ð¤¬¿Ô¤¤¿¡×¡ÖÇä¤ê¹þ¤à¤Î¤¬¶ì¼ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¡¢¼«¤é¤ÎÀìÌçÀ¤òÆÏ¤±¤¤ì¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡È±Ä¶È´¶¥¼¥í¡É¤ÇË¡¿Í·ÀÌó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÆ³ÀþÀß·×¤ò¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈÂ¦¤«¤é²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ò²ð¤ä±¿Ç¤¤»¤ËÍê¤é¤º¡¢É¬Í×¤Ê´ë¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ù±ç¤¬ÆÏ¤¯»ÅÁÈ¤ß¤ò¼ÂÁ©»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤Î½ñ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È
¡üË¡¿Í¤«¤é¡È·ÑÂ³Åª¤Ë¡ÉÁª¤Ð¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎÆ³ÀþÀß·×¤È¤Ï
¡ü¼ÂÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤ËÇä¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹3¤Ä¤Î»ëÅÀ
¡ü¼«Ê¬¤ÎÀìÌçÀ¤ò¹âÃ±²Á¤ÇÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°ÀïÎ¬
¡ü¾Ò²ð¤äSNS¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¿·µ¬³ÍÆÀ¤Î»ÅÁÈ¤ß
¡üÀ®²Ì¤È¿®Íê¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡È´ó¤êÅº¤¤·¿¥³¥ó¥µ¥ë¡É¤Î¼ÂÁ©»öÎã
¢£»Ù±ç¼Ô¤Î¸Ø¤ê¤ò¼é¤ë¡¢¿·¤·¤¤·ÀÌó¤Î¤«¤¿¤Á
ËÜ½ñ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë·ÀÌó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢1¼Ò¤¢¤¿¤êÇ¯´Ö240¡Á570Ëü±ß¡£
¿ô»ú¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡Ö¹â³Û¡×¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤È¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¤À¤±³°Éô¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤¹¤¿¤á¤Î¡¢¹çÍýÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤Ç¤¹¡£
¡¦¼Ò°÷¤ò¸Û¤¦¤è¤ê½ÀÆð
¡¦·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊÉÂÇ¤ÁÁê¼ê¤È¤·¤Æ¿®Íê´Ø·¸¤Ç·ÑÂ³
¡¦ÂÐÅù¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ´ó¤êÅº¤¦
ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤·Ð±Ä´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÊÉÂÇ¤ÁÁê¼ê¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë»Ù±ç·ÁÂÖ¤Ç¤¹¡£
¶â³Û¤ÎÂç¾®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿®Íê¤ÈÀ®²Ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿·ÀÌó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ÈÊýË¡ÏÀ¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾ì¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿»Ù±ç¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤È¶¦¤Ë¡¢¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë»Ù±ç¼Ô¡×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÀß·×¿Þ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÈ¾Ç¯´Ö¤Ç1800Ëü±ß¤Î·ÀÌó¤òÆÀ¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
¡ü¹âÃ±²ÁÇ¯´Ö·ÀÌó¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¡¢2¼Ò¤Ç570Ëü±ß¤ò¼õÃí¤·¡¢1Ç¯¤ÇÇ¯¾¦1.5ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºâÌ³¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
¡ü¥³¥ó¥µ¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½é¤á¤Æºî¤ê¡¢¤¿¤Ã¤¿2½µ´Ö¤Ç2¼Ò594Ëü±ß¤Î·ÀÌó³ÍÆÀ¤µ¤ì¤¿»Î¶È
¡È¼ÂÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¤È½Ð²ñ¤¨¤º¤Ë¤¤¤ë¡É»Ù±ç¼Ô¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¡¢Ë¡¿Í¤ÈÂÐÅù¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤È¹½Â¤¤ò¡¢Í¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£·Ð±Ä¼Ô»Ù±ç¤Ï¡È¹ÖºÂ¤ä¶µºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯È¼Áö·¿¥³¥ó¥µ¥ë¡É¤È¤¤¤¦´Ø¤ï¤êÊý¤òÁ¦¤á¤ëÍýÍ³
·Ð±Ä¼Ô¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥»¥ß¥Ê¡¼¤ä¶µºà¤È¤¤¤¦·Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤é¤Ï°ì»þÅª¤Ê»Ù±ç¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤«¤éÍê¤é¤ì¤ë¡È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤ÈÃúÇ«¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ë´Ø¤ï¤ëÈ¼Áö·¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÆâ¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤³°Éô¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤«¤é¤³¤½¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î¡ÈËÜ²»¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¸À¤¤¤Å¤é¤¤°Õ»×·èÄê¤ÎÊÉÂÇ¤Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÒÄ¹¤¬¡ÖÌ¤Íè¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¡×¡Ö²Á³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ÁÃÍ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ëÀß·×¡×¤ò¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤´¤È¤ËÂÎ·Ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ê¥¢¥ï¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡º£Àô Éð»Ë(¤¤¤Þ¤¤¤º¤ß ¤¿¤±¤·)
1997Ç¯¤è¤ê8Ç¯´Ö¡¢Ç¯¾¦580²¯±ß¤Î¾®Çä¶È¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¡£Æþ¼Ò5Ç¯ÌÜ¤è¤êÇ¯¾¦48²¯±ß¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¿¦¤ËºÇÇ¯¾¯¤ÇÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¡£Ç¯´Ö1,000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¾¦ÃÌ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤ò¹Ô¤¦¡£
¤½¤Î¸åÆÈÎ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½¸µÒ¤¬¤Ç¤¤º¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ËÌá¤ë¡Ä¡£ÄÌÈÎ²ñ¼Ò¤ËºÆ½¢¿¦¤·¡¢ÄÌÈÎ»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤Î¿·µ¬¼è°úÀè¤ÎË¡¿Í³«Âó¤ò¹Ô¤¦¡£
ÄÌÈÎ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²30Æü¤«¤«¤é¤º¤Ë·î¾¦100Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢PC¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¼è¤êÁÈ¤ß¸å6¥ö·î¤Ç·î¾¦1000Ëü±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¡£
¿·µ¬Ë¡¿Í¼è°úÀè¤ò³«Âó¤¹¤Ù¤¯¡¢¤³¤Îº¢¹Ô¤Ã¤¿Èô¤Ó¹þ¤ß±Ä¶È¤Ç¤Ï¸ÜµÒ¥ê¥¹¥È¥¼¥í¤Î¾õÂÖ¤«¤é100¼Ò¤Î¼è°úÀè¤ò³«Âó¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¼«¤é¤¬Èô¤Ó¹þ¤ß±Ä¶È¤Ç³«Âó¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥Ð¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¡¢±Ä¶È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¥á¥½¥Ã¥É¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í3½µ´Ö¤Ç1000Ëü±ß¤ÎÇä¾å¤ò¾å¤²¤ë¡£¤½¤Î¸å¤âË¡¿Í¸þ¤±¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ß¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¥á¥½¥Ã¥É¤ÇÇä¾å¤ò¤¢¤²Â³¤±¤ë¡£
2009Ç¯¤ËË¡¿Í¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇºÆ¤ÓÆÈÎ©¤¹¤ë¡£
Ãø¼Ô¤Î¥á¥ë¥Þ¥¬ÆÉ¼Ô¤ò10Æü¤Ç5000¥ê¥¹¥ÈÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¥á¡¼¥ë¿ôÄÌ¤Ç¤¿¤Ã¤¿66¥ê¥¹¥È¤«¤é600Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÇä¾å¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¹ÔÀ¯½ñ»Î¤ÎÇ¯¾¦1000Ëü±ß¤ò7000Ëü±ß¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤âÇ¯¾¦1²¯±ß¤ò1Ç¯È¾¤Ç2.5²¯±ß¤Ë¿¤Ð¤¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2017Ç¯¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ë»Î¶È¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤ÎË¡¿Í³ÍÆÀ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¡Ú¿·¡¦¸ÜÌä·ÀÌó·¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Û¤ÈÌ¾¾Î¤Ç»Ï¤á¤ë¡£
»Î¶È¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤ÏË¡¿Í¸ÜÌä·ÀÌó¿ô¤ò¿¤Ð¤·¡¢¸½¾õ¤ÎÇä¾å¤Ë1000¡Á2000Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÇä¾å¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ëÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ø¤ï¤Ã¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÇä¾å¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜÃæ¤Î²ñ¼Ò¤ÎÇä¾å¤ò¿¤Ð¤·¡¢100Ç¯Àè¤ÎÆüËÜ¤Þ¤Ç¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬¸Ø¤ì¤ëÆüËÜ¤òºî¤ë¡×¤¿¤á¤ËÆüÌëËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ·Ð±Ä¼Ô¤Î¡È¸ÉÆÈ¤ÊSOS¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡ª¡ÖÇ¯¾¦2000ËüÄ¶¡¡3¤Ä¤Î¿¿¼Â¡¼¥³¥ó¥µ¥ë¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¡È¹¬¤»¤ÈË¤«¤µ¤ÎÈëÌ©¡É¡×º£Àô Éð»ËÃø appeared first on Dtimes.