旦那さんの仕事の都合で、単身赴任で離れて生活をしている夫婦は多いと思います。単身赴任で心配なことといえば「不倫」ではないでしょうか？ しかし、その不安を上回る想定外の展開になることもあるようで……。今回は、夫の単身赴任先で知った衝撃事実をご紹介いたします。

赴任先の家に夫がいない

「夫は北海道に単身赴任をしています。ある日、出張で北海道に行くことになり、夫と会えると思って楽しみにしていました。あえて夫にはなにも言わず、サプライズで訪問しようと考え、準備をすることに。ただ、冷静に考えると『もし不倫とかしてたらどうしよう……』『女がいたら……』とネガティブなことばかり頭をよぎります。

そして出張の日、仕事を終えて夫の住むアパートに行くと、中から出てきたのは見知らぬ夫婦。パニックになってその場から逃げてしまったけど、夫はここに住んでいないことが判明しました。しかも、単身赴任というのも嘘。実は不倫相手と同棲したかったから嘘をついていたみたいで。衝撃的な事実を一気にくらって、放心状態になりましたね……」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 嫌な予感が的中してしまったようです……。しかも単身赴任先で不倫をしていたのではなく、そもそも単身赴任すら嘘だったなんてありえませんね。ここまで嘘をつかれると人間不信に陥りそうです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。