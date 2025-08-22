SG-image、2万3,000円のAPS-C対角魚眼レンズ「7.5mm F2.8 FISHEYE」 歪曲を弱めた視野角168°
E&Iクリエイション株式会社は8月22日（金）、SG-imageの交換レンズ「SG-image 7.5mm F2.8 FISHEYE」を発売した。価格は2万5,000円。
視野角168°のAPS-Cフォーマット向け対角魚眼レンズ。ソニーE、キヤノンRF、ニコンZ、富士フイルムX、マイクロフォーサーズ、Lマウント用をラインアップする。
レンズ構成は9群11枚。特殊レンズとして高屈折レンズ2枚、EDレンズ1枚を使用。歪曲をコントロールしながらも、“魚眼らしい個性的な描写”と高いコントラストを両立したという。対応撮像画面サイズ：APS-Cサイズ 焦点距離（35mm判換算）：11.25mm（ソニーE、ニコンZ、富士フイルムX、L）、12mm相当（キヤノンRF）、15mm相当（マイクフォーサーズ） フォーカスモード：MF 絞り羽根：7枚 レンズ構成：9群11枚（高屈折率レンズ2枚、EDレンズ1枚） 絞り範囲：F2.8-F16 最短撮影距離：0.12m フィルター径：装着不可 外形寸法：Φ62.5×53.5mm（ソニーE） 質量：約289g（ソニーE）、約317g（ニコンZ） 付属品：レンズキャップ、リアキャップ
作例提供：E&Iクリエイション株式会社（以下同）