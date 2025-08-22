片桐仁、イケメン次男顔出しで「そっくり」の声 卒業式コーデも話題に「着こなせるのが凄い」「オシャレ」
【モデルプレス＝2025/08/22】俳優の片桐仁が、8月22日までに自身のInstagramを更新。次男の卒業式コーディネートや中学3年生になった現在の写真などを公開し、反響が寄せられている。
【写真】片桐仁、そっくりな次男の卒業式コーデ
片桐は「次男の卒業式から2年半、ウェンズデーの豪華すぎるグッズをいただきましたよ！」とNetflixから提供されたグッズに感謝。「次男は中3になって、ウェンズデーと言うよりも、モーティシアっぽくなりましたー」と息子の成長ぶりを明かした。
投稿された写真には、Netflix人気ドラマ「ウェンズデー」にちなんだコーディネートを着こなした次男の卒業式ショットや、中学3年生になった次男がグッズTを着た写真などが収められている。
この投稿に、ファンからは「お父さんにそっくり！」「イケメンすぎる」「超カッコイイ」「瞳が魅力的」といった声や、卒業式のスタイルについて「着こなせるのが凄い」「オシャレすぎる」「オーラとスター性の塊」「個性が溢れてて最高」といったコメントが寄せられている。
片桐は2003年に結婚。2004年7月に第1子・太朗くん、2011年3月に第2子・春太くんが誕生している。（modelpress編集部）
