陸上ダイヤモンドリーグ

陸上のダイヤモンドリーグは現地時間20日、スイスのローザンヌで男子100メートル決勝が行われ、オブリク・セビル（ジャマイカ）が9秒87で優勝した。パリ五輪金メダルのノア・ライルズ（米国）は10秒02の2位となり、同種目で3連敗。海外ファンを「乾いていたらどれだけ速いのか」と驚かせている。

レースは大雨の中でスタート。セビルは好スタートからリードを保ち、終盤もペースを落とさずフィニッシュした。一方で、ライルズは中盤で追い上げたが届かず。3位のアキーム・ブレーク（ジャマイカ）を写真判定で上回り2位だった。

ダイヤモンドリーグ公式Xは「9.87！ オブリク・セビルが雨をものともせずにノア・ライルズをまた破った！」と写真とともに投稿。世界陸上連盟公式インスタグラムも実際のレース動画を公開すると、海外のファンから「雨の中で9秒87は凄い…」「この天気でサブ10。素晴らしい走りだ」「雨の中でこのタイム…乾いたらどれだけ速いか想像できない！」などと驚きの声が上がっている。

セビルはダイヤモンドリーグのロンドン大会でもライルズに勝利。敗れたライルズは先週のシレジア大会でもキシェーン・トンプソン（ジャマイカ）に及ばず2位。同種目での出場大会は3連敗となった。



（THE ANSWER編集部）