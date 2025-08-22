表紙＆巻頭カラーは伊織もえさん！「ビッグコミックスペリオール」18号が本日発売！
画像は小学館「ビッグコミックスペリオール第18号」のページ（https://bigcomicbros.net/magazines/87906/）より【「ビッグコミックスペリオール」2025年18号】 8月22日 発売 価格：510円
小学館は、マンガ雑誌「ビッグコミックスペリオール」2025年18号を本日8月22日に発売した。価格は510円。
今号の表紙と巻頭カラーには伊織もえさんが登場。「ラーメン西遊記」とのコラボグラビアも披露する。そのほか、「バンプアー」作者の妹尾圭祐氏と「ザ・ファブル」作者の南勝久氏の対談や、最終回まであと3話となる「機動戦士ガンダム サンダーボルト」なども掲載される。
最新刊13集も大好評激熱発売中!／- スペリオール編集部 公式📖 (@bigsuperior) August 21, 2025
🍜『らーめん再遊記』
作 #久部緑郎 画 #河合単
作り手vs語り手バトル第二弾!! 注目の判定は…!?
✅『光って！月魄さん』#安彦晴
✅『劇光仮面』#山口貴由
✅特別読切『誰もいない森』#ハン角斉
📖本誌18号 📆8/22発売https://t.co/RlaPuYXyCN#スペリオール pic.twitter.com/r8ohedcqqS