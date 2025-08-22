画像は小学館「ビッグコミックスペリオール第18号」のページ（https://bigcomicbros.net/magazines/87906/）より

【「ビッグコミックスペリオール」2025年18号】 8月22日 発売 価格：510円

小学館は、マンガ雑誌「ビッグコミックスペリオール」2025年18号を本日8月22日に発売した。価格は510円。

今号の表紙と巻頭カラーには伊織もえさんが登場。「ラーメン西遊記」とのコラボグラビアも披露する。そのほか、「バンプアー」作者の妹尾圭祐氏と「ザ・ファブル」作者の南勝久氏の対談や、最終回まであと3話となる「機動戦士ガンダム サンダーボルト」なども掲載される。