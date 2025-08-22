画像は「ドラえもんチャンネル」のXアカウントページ（https://x.com/doraemonchannel）より

【ドラえもん誕生日＆連載55周年記念トリビュート企画】 8月21日 公開

「ドラえもん」の連載開始から55周年となる今年、ドラえもんの誕生日である9月3日に向けて、公式サイトでカウントダウンが行なわれている。さらに55周年と誕生日を祝うトリビュート企画として、マンガ界を代表する豪華な執筆陣による、ドラえもんへのメッセージ企画がスタートした。

8月21日には第1回目として、高橋留美子氏がラムちゃんが大きなどら焼きでドラえもんの誕生日を祝うイラストを公開した。

□「ドラえもん」誕生日特設ページ