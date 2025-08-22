高橋留美子氏、ラムちゃんがドラえもんの誕生日を祝うイラストを公開！「ドラえもん」55周年＆誕生日トリビュート企画
「ドラえもん」の連載開始から55周年となる今年、ドラえもんの誕生日である9月3日に向けて、公式サイトでカウントダウンが行なわれている。さらに55周年と誕生日を祝うトリビュート企画として、マンガ界を代表する豪華な執筆陣による、ドラえもんへのメッセージ企画がスタートした。
8月21日には第1回目として、高橋留美子氏がラムちゃんが大きなどら焼きでドラえもんの誕生日を祝うイラストを公開した。
1970年1月号から「学年別学習雑誌」で連載が始まった『ドラえもん』は、今年で55周年をむかえたよ！- 【ドラえもん公式】ドラえもんチャンネル (@doraemonChannel) August 21, 2025
55周年＆ドラえもんの誕生日をお祝いして、
漫画界を代表する豪華執筆陣による
メッセージ&イラストを誕生日までカウントダウン形式で大公開💫
⋱ 本日は 高橋留美子 先生 ！⋰