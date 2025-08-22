卓球のヨーロッパスマッシュ（スウェーデン）女子シングルス3回戦で、世界ランキング9位の大藤沙月が同7位のマカオの朱雨玲（ジュー・ユーリン）にストレート勝ちした。

21日の試合、大藤は第1ゲームを接戦の末にものにすると、勢いそのままに第2、3ゲームも奪い、ストレートで勝利した。朱は元中国代表で世界ランキング1位に立ったこともある選手。病気で一時引退したが、2024年9月のWTTチャンピオンズマカオで復帰を果たすと大会で実力を発揮し、世界ランキングを上げてきている。

大藤の勝利について、中国のネットユーザーからは「大藤は実力がある」「朱雨玲が負けるかもと思っていたが、まさかストレートとは…」「大藤は朱雨玲をしっかりと研究していたようだな」などと評価する声が出ている。

一方で、「第1コートで試合をさせるべき」との声も目立つ。大藤をめぐっては対戦相手からそのサーブが見えにくく「反則ではないか」との抗議が相次いでいることから、TTR（ビデオ判定）が導入されているコートで試合をさせるべきとの主張だ。このほかにも、「遮（さえぎる）」という中国語を使って大藤を揶揄（やゆ）するコメントが多数寄せられている。（翻訳・編集/北田）