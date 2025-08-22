講談社が刊行する、ディズニー月刊情報誌「ディズニーファン」の2025年10月号では、「ディズニー・ハロウィーン2025」の注目ポイントや仮装のコツなど、楽しみ方を徹底紹介！

月刊『ディズニーファン』創刊35周年とディズニーアンバサダーホテル25周年を記念して、ディズニーアンバサダーホテルのすてきな衣装を着た「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のオリジナルポストカード4枚付きです☆

講談社「ディズニーファン」2025年10月号

価格：1,200円（税込）

発売日：2025年8月25日

販売店舗：全国の書店、Amazonなど

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーにて、2025年9月17日から10月31日まで、秋のスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」を開催！

『リメンバー・ミー』テーマの「ラソス・デ・ラ・ファミリア」開催！東京ディズニーリゾート"ディズニー・ハロウィーン2025"まとめ

月刊『ディズニーファン』10月号では、イベントの魅力をたっぷり詰め込んだ特集が掲載されます。

スペシャルイベントの最新情報、仮装のコツやプチ仮装の楽しみ方など、秋のパークを満喫するためのヒントが満載です☆

東京ディズニーランドでは「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」

東京ディズニーシーでは「ディズニー・ハロウィーン・グリーティング」など、2025年も見逃せないエンターテイメントが盛りだくさん。

スペシャルメニューやグッズ情報もたっぷり紹介しています。

ちょこっと仮装でパークを満喫！東京ディズニーリゾート"ディズニー・ハロウィーン2025"グッズ・お土産

パークでハロウィーンを楽しむさまざまな表情のゴーストたちのグッズ！東京ディズニーリゾート「ディズニー・ハロウィーン2025」

対象期間にパークで全身ハロウィーン仮装を楽しむコツを達人に取材！

期間外でもプチ仮装を楽しむポイントも、グッズと合わせて紹介します。

また、月刊『ディズニーファン』恒例のハロウィーン仮装フォトコンテストも開催予定です。

また、東京ディズニーシーでスタートした新しいショー「ドリームス・テイク・フライト」の魅力を徹底解説。

ハンガーステージで繰り広げられる夢と希望の物語が掲載されます。

ドリームス・テイク・フライト！東京ディズニーシー「ハンガーステージ」ショー

そして東京ディズニーリゾートで9月15日まで開催中のスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」ではMrs.GREEN APPLEとのコラボレーションが実現。

東京ディズニーリゾート"サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort"まとめ

Mrs. GREEN APPLE楽曲演出も！東京ディズニーランド"サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort"『ベイマックスのミッション・クールダウン』

スペシャルコラボ楽曲「Carrying Happiness（Tokyo Disney Resort Version）」に込められた想いやコラボレーション秘話を、ウォルト・ディズニー・イマジニアリング プロデューサーにお尋ねしています。

20周年を迎えた香港ディズニーランド・リゾートからは、「最高にマジカルなパーティー」を現地取材レポート！

これまでにないディズニー体験が楽しめる特別なアニバーサリーイベントの見どころを詳しく紹介します。

見逃せないディズニー・フレンズとのパーティー！香港ディズニーランド・リゾート"最高にマジカルなパーティー"

引き続き月刊『ディズニーファン』創刊35周年記念企画も盛りだくさん！

東京ディズニーリゾートのパークチケットが抽選で20組40名に当たるほか、「ディズニー・ハロウィーン」のスペシャルグッズもプレゼントされます・

さらに、月刊『ディズニーファン』創刊35周年とディズニーアンバサダーホテル25周年を記念して、ディズニーアンバサダーホテルのすてきな衣装を着た「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のオリジナルポストカード4枚付きです。

そのほかにも注目企画が目白押し！

ディズニーとの提携30周年を迎えた劇団四季のディズニーミュージカル『アラジン』舞台裏を特別にレポート。

9月から始まる「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2025」の出演ヴォーカリストのコメントや、「ディズニー・オン・アイス 2025」東京公演のレポートなど、ライブエンターテイメント情報も要チェックです☆

また、中間淳太さんの隔号連載「キャストさんのことを知りたい！会いたい！」は「シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ」を訪問。

Snow Man 宮舘涼太さんが登場する「Disney FAN, ME TOO!」も必見です。

長年愛読されている方も、初めて手に取る方も、どのページの中にもディズニーの魔法が詰まった一冊。

講談社の「ディズニーファン」2025年10月号は、全国の書店、Amazonなどで発売です☆

バックグラウンドストーリーや装飾、壁画の意味も！講談社「もっと知りたい！ 東京ディズニーシー くわしすぎる大図鑑」

切り取って使える大きな4つのマップ付き！講談社「大人のための東京ディズニーリゾート やさしいガイド」

