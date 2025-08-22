¡Ö¤Ê¤¼¥¿¥±¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤²¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¿®¤¸Æñ¤¤¡×¡È°Ëâ¤Î¥´¥é¥Ã¥½¡É¤ò·è¤á¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÎÅÓÃæ¸òÂå¤Ë¥½¥·¥¨¥ÀÈÖµ¼Ô¤¬¶ì¸À¡Ö¾ï¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡£Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¤Þ¤ë¤Ç¥¿¥±¡¦¥¯¥Ü¡Êµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ë¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÏÀµ¼°¤Ë³«Ëë¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡££±Ç¯ÌÜ¤Î¥«¥Ç¥£¥¹Àï¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Î¥°¥é¥Ê¥ÀÀï¤ËÂ³¤¡¢£´Ç¯ÌÜ¤â³«ËëÀá¤Î¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢Àï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥¿¥±¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤Ç¡¢¥½¥·¥¨¥À¤ÏÅ¨ÃÏ¤Î¥á¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã¤Çµ®½Å¤Ê¾¡ÅÀ£±¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÍ£°ìÆÀÅÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢Âè£²Àá¤Î¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ëÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥±¤ÏÃå¼Â¤ËÀ®²Ì¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£³Î¤«¤Ëºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÅý·×¤¬Ì£Êý¤»¤º¡¢¤½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤È¤ÏÄø±ó¤¤¿ô»ú¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥½¥·¥¨¥À²ÃÆþ»þ¤Ë·Ç¤²¤¿ÆÀÅÀ¤È¥¢¥·¥¹¥È¤Î¹ç·×¤Ç20¥´¡¼¥ë¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÏ¶¯¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Èà¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈãÈ½¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¿ô»ú¤Ï´è¸Ç¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¤½¤Î°ÎÂç¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥±¤Ï¡¢¥½¥·¥¨¥À¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬ÄÌ»»102»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢30¥¹¥³¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê22¥´¡¼¥ë¡¦£¸¥¢¥·¥¹¥È¡Ë¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¿¥±¤¬²ÃÆþ¤·¤¿2022¡½23¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁÌ¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î¿ô»ú¤À¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÍÂ¤«¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤¬ºÇ½é¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÀïÎÏ¤òÇÄ°®¤·¡¢³Ë¤È¤Ê¤ì¤ëÁª¼ê¤òÁªÄê¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¥½¥·¥¨¥À¤Ê¤é¥¿¥±¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤ÎÌÜ¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¼çÌòµé¤ÎÌò³ä¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¿¥±¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤Ç£±¡Ý£±¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç10Ê¬¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤¬¥¿¥±¤ò²¼¤²¤Æ¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹¤òÅêÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¿®¤¸Æñ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥¸¥ã¥ë¥µ¥Ð¥ë¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¥±¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´ÊÃ±¤Ê·èÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¿¥±¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¸å¤â¡¢ÀË¤·¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ñ¨±Û¤Ê¤¬¤é¥»¥ë¥Ò¥ª¤è¡¢¥¿¥±¤Ï¾ï¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤ò¸òÂå¤µ¤»¤ë¤Û¤¦¤¬ÆÀºö¤À¡£Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¡¡Àï½ÑÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥±¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¤âÌÜ¤ËÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¤ò¿¼¤¯¿»Æþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ±û¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¶þ»Ø¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç²áµî¤Ë¤â·ã¤·¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥Û¥»¡¦¥¬¥ä¤ÎÂ¸ºß¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Á°È¾¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï24Ê¬¡£¥Û¥ó¡¦¥¢¥é¥ó¥Ö¥ë¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤Ë¸Æ±þ¤·¤ÆÎ¢¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¥¬¥ä¤È¶¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¿ÈÂÎ¤ò½â¤Ë¤·¤ÆÀÚ¤êÊÖ¤·¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤êÊÝ»ý¡£ºÇ¸å¤ËµÕ¥µ¥¤¥É¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤Ë¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢¹¥µ¡¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸åÈ¾¤Þ¤ÇÂÔ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿Ãæ¡¢¤½¤Î£³Ê¬¸å¤À¤Ã¤¿¡£¥¿¥±¤ÎºÇ¹â¤Î¥×¥ì¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£60Ê¬¡¢¥Ö¥é¥¤¥¹¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¹ª¤ß¤Ê¥¿¡¼¥ó¤«¤éº¸Â¤ò°ìÁ®¡£°Ëâ¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥´¡¼¥ë¤ò½±¤¤¡¢´°Á´¤Ëµõ¤ò¤Ä¤«¤ì¤¿GK¥Õ¥ì¥ó¡¦¥¢¥®¥ì¥µ¥Ð¥é¤¬¿¤Ð¤·¤¿¼ê¤ò±Û¤¨¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡77Ê¬¤Ë¤â¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é±Ô¤¤ÃÆÆ»¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥ê¡¦¥ª¥¹¥«¡¼¥ë¥½¥ó¤¬°Õ¿Þ¤òÆÉ¤ßÀÚ¤ì¤º¡¢¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£±¡Ý£±¤Ï»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤À¡£¥½¥·¥¨¥À¤Ï¤è¤ê¹¶·âÅª¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢ÆâÍÆÅª¤ËÁê¼ê¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥á¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£±³ÍÆÀ¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥¿¥±¤¬¤³¤Î¤Þ¤ÞÄ´»Ò¤ò¾å¤²¡¢¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢²¿¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ï³Ø¤Ö¤Ù¤¤À¡£11¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥¿¥±¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤²¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥Õ¥í¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¡¦¥Ú¥ì¥¹²ñÄ¹¤¬¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ù¥Ã¥«¥à¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¹¤«¤ì¤¿»þ¤Ë¡Önever never never¡×¤È£³ÅÙÈÝÄê¤·¤¿¡£¥¿¥±¤Î¸òÂå¤Ë´Ø¤¹¤ë»ä¤Î¸«²ò¤â¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¥ß¥±¥ë¡¦¥ì¥«¥ë¥Ç¡Ê¥Î¥Æ¥£¥·¥¢¥¹¡¦¥Ç¡¦¥®¥×¥¹¥³¥¢¡Ë
ËÝÌõ¡ü²¼Â¼Àµ¹¬
¡ÚÆ°²è¡Û¥´¥é¥Ã¥½ßÚÎö¡ªµ×ÊÝ¤¬¹ª¤ß¤Ê¥¿¡¼¥ó¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È
