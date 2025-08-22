亀梨和也、ライデル・マルティネス投手（巨人）の「2種類のフォーク」の極意に肉迫

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

亀梨和也が、8月23日に放送される日本テレビ『DRAMATIC BASEBALL 2025 巨人×DeNA』の地上波副音声に出演する。

■亀梨和也が出演する23日は「変化球」SP

8月23日・24日には、知れば野球がもっと面白くなる！ 選手がもっと好きになる！ ということで「変化球」と「人生を変えた出会い」をクローズアップ。

亀梨和也が、地上波副音声に出演する23日は、この投手のこの球がスゴい！究極のプロの技 「変化球」SP。

中継内では「DRAMATIC BASEBALL プレゼンター」の亀梨和也が、先日通算200セーブを達成した巨人の守護神、ライデル・マルティネス投手を取材し、「2種類のフォーク」の極意に迫るVTRが放送される予定だ。

メイン写真：亀梨和也とライデル・マルティネス投手

■副音声では亀梨和也、赤星憲広、田畑志真が「この変化球がスゴい！」をテーマにトーク

23日は、2025年で放送15年目を迎えた土日深夜放送『Going! Sports&News』とコラボした副音声を実施。「DRAMATIC BASEBALL プレゼンター」の亀梨和也に加えて、『Going!』日曜解説の赤星憲広、「Going!ジャイアンツサポーター」として土曜キャスターを務める俳優の田畑志真が、「変化球」をテーマに自由に深く副音声を展開する。

幼い頃から筋金入りの巨人ファンで、仕事の合間を縫って、年に10回以上は球場で試合観戦をしているという田畑は初の野球中継出演で、巨人愛を語り尽くす。

放送は、BS日テレにて14時のプレーボールから生中継、CS日テレジータスは、プレーボール30分前から完全生中継。GIANTS TV、Huluなどでもライブ配信されるので、こちらも要チェックだ。

■亀梨和也、赤星憲広、田畑志真の同ポーズショット

■番組情報

日本テレビ『DRAMATIC BASEBALL 2025 巨人×DeNA』

08/23（土） 15:00～16:55

解説：斎藤雅樹 山本昌

実況：北脇 太基 （日本テレビアナウンサー）

【副音声】

副音声解説：赤星憲広 （『Going!』日曜解説）

DRAMATIC BASEBALL プレゼンター：亀梨和也

ゲスト：田畑志真 （俳優/『Going!』ジャイアンツサポーター・土曜キャスター）

副音声進行：山本里咲 （日本テレビアナウンサー/『Going!』日曜アシスタント）

BS・CS・配信 解説：清水隆行

BS・CS・配信 実況：町田浩徳

■リリース情報

2025.08.20 ON SALE

亀梨和也

DIGITAL ALBUM『Kame Best』

2025.08.20 ON SALE

亀梨和也

DIGITAL SINGLE「The truth」

■関連リンク

番組サイト

https://www.ntv.co.jp/baseball/

亀梨和也 OFFICIAL SITE

https://kazuya-kamenashi.com/