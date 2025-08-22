TOMORROW X TOGETHER『2025 K-WORLD DREAM AWARDS』で3冠の快挙達成

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TOMORROW X TOGETHERが、8月21日、韓国ソウルの蚕室（チャムシル）室内体育館で開催された『22025 K-WORLD DREAM AWARDS』で、K-WORLD DREAMグローバルミュージックアーティスト賞、K-WORLDクラス賞、本賞を受賞し3冠に輝いた。

■「MOAのおかげで大きな賞をいただくことができて光栄」（TOMORROW X TOGETHER）

TOMORROW X TOGETHERは「MOAのおかげで大きな賞をいただくことができて光栄だ。僕たちはソウルの高尺スカイドーム公演を皮切りに、4回目のワールドツアーに突入する。リハーサル中にみなさんに直接お礼を伝えたくて来た」と話し、「ワールドツアーが始まる前に、素敵な賞をいただいて頑張れそうだ。感謝している」と付け加えた。

TOMORROW X TOGETHERは7月にリリースした4thアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』で世界的な人気を博した。完成度の高い物語とそれにふさわしい音楽、メンバーのYEONJUNが創作に参加したタイトル曲のパフォーマンスも連日話題を集めた。

このアルバムは米ビルボードメインアルバムチャート「ビルボード200」に3位でチャートインし、3週連続順位圏を守った。またオリコン週間アルバムランキング（8月4日付）でも1位を獲得し、海外アーティストによる「アルバム連続1位獲得作品数」歴代1位の記録を自己更新した。

さらに10月22日には、過去最多となる日本オリジナルの新曲3曲を含む全12曲が収録された日本3rdアルバム『Starkissed』がリリースされることも発表され、大きな注目を集めている。

■「Beautiful Strangers」MV

(P)&(C) BIGHIT MUSIC

■リリース情報

2025.07.22 ON SALE

ALBUM『The Star Chapter: TOGETHER』

2025.10.22 ON SALE

AIBUM『Starkissed』

■関連リンク

TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL SITE

https://txt-official.jp/