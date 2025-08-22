BTSのメンバーが海辺に集合した写真が公開され、「エモすぎる」と話題を集めている。

■Vは犬を抱っこ、ジョングクはジミンのレコーディング見守る！自然体のBTS

これはメンバーのJ-HOPE（ジェイホープ）がInstagramに投稿したもの。BTSは新作アルバムの制作のためアメリカに滞在しており、その合間に海を訪れたようだ。2025年6月に全員メンバーが兵役を終え、本格的にグループ活動を再始動したBTS。7人全員が揃ったオフショットはなかなか公開されていなかっただけに、ファンを喜ばせている。

集合写真ではメンバーがTシャツや短パンなどラフな服装に身を包み、肩を組んだりお互いに寄りかかったりして仲の良いムードが漂っている。J-HOPEはこの他にもメンバーの姿を多数アップ。犬を抱っこして戯れるV（ヴィ）や（6枚目）、砂浜を歩くJIN（13枚目）、波打ち際で遊ぶJIMIN（ジミン）とRM（アールエム）、SUGAとの鏡越しのセルフィー（16枚目）など、自然体のメンバーを多数捉えた。また18枚目ではレコーディングブースで歌うジミンとそれを見つめるJUNG KOOK（ジョングク）の動画をアップしている。

SNSでは「エモすぎる良すぎる」「めちゃくちゃエモい」「家族写真…」「胸がきゅんとなる」「美しいひとたち」「ホビ家族写真ありがとう」「大集結だ！」「みんな揃っていいお顔」「背中逞しいー」「レコーディング風景まで見せてくれて嬉しい」と大きな反響が起こっている。

■海で遊ぶ姿をアップしていたBTSジミン