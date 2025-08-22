PGYTECH カメラストラップ マスター

株式会社セキドは、PGYTECHの新しいカメラストラップ2製品を8月19日（火）に発売した。

両モデルとも、PGYTECH製クイックリリースプレートに対応したバックルを装備。同プレートを装着したカメラをスムーズに着脱できる。

クイックリリースバックルには2つのボタンが備わっている。側面ボタンは、押すことでストラップを固定してカメラの揺れを防止するもの。前面上部のボタンはロックの解除となり、カメラをストラップ上で滑らせることができる。

ストラップには、レンズキャップやポーチなどを取り付けられるDリングを装備。

カラーバリエーションとして、ミッドナイトブラックとウィルダネス グリーンを用意する。

PGYTECH カメラストラップ プロ

通気性と快適性に優れた幅広のパッドを採用し、たすき掛け、または片肩掛けの両方に対応したストラップ。

たすき掛け時には、脇を通す補助ストラップ（アンダーアームスタビライザーストラップ）を取り付けることが可能。3点を固定することになり、レンズ交換時や動きのある撮影でも揺れを抑え、安定した操作が行えるという。4段階の位置調整も可能。

ミッドナイトブラック

ウィルダネス グリーン

PGYTECH カメラストラップ マスター

調整可能な長さ：830～1,450mm ショルダーパッド幅：60mm ウェビング幅：25mm 耐荷重：90kg 重量：138g 同梱内容：アンダーアームスタビライザーストラップ×1、クイックリリースプレート×1、S4 六角レンチ×1、クイックリリースビーズ（ブラック）×2、クイックリリースビーズ（オレンジ）×2 価格：9,680円

最大3台のカメラやレンズを同時に安定して装着できるデュアルショルダータイプのストラップ。

幅広パッドは通気性に優れ、肩幅に合わせて自動で調節される。体にフィットした快適な装着感を実現するという。

ミッドナイトブラック

ウィルダネス グリーン

調整可能な長さ：830～1,450mm ショルダーパッド幅：60mm ウェビング幅：25mm 耐荷重：90kg 重量：315g 同梱内容：チェストストラップ×1、拡張ストラップ×2、クイックリリースプレート×2、S4 六角レンチ×1、クイックリリースビーズ（ブラック）×4、クイックリリースビーズ（オレンジ）×4、金属製アダプターリング×2 価格：1万6,500円