ÅÚ²°¥¢¥ó¥Ê¡¡Èà»á¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤È¤Î½¤Íå¾ì¸ì¤ë¡Ö¥±¥ó¥«Çä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÚ²°¥¢¥ó¥Ê¤¬£²£±Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Îø°¦¤Ç¤Î½¤Íå¾ìÂÎ¸³¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÉâµ¤¤ò£²²ó¤µ¤ì¤¿¤È¹ðÇò¤·¤¿ÅÚ²°¤Ï¡¢Èà»á¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é½÷À¤È¥Ù¥Ã¥É¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Éâµ¤Áê¼ê¤Ï¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¤Î½÷À¤ÇÅÚ²°¤Ï¡ÖÉâµ¤¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£Î»²ò¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÈà»á¤ËÉâµ¤Áê¼ê¤Î½÷À¤ËÅÅÏÃ¤ò¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÅÚ²°¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¥¥Á¥ó¤È»ä¤¬´Ø·¸¤òÀÚ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¡ÊÉâµ¤Áê¼ê¡Ë¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤¯¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê£²ÅÙ¤È¤³¤Ã¤Á¤âÆþ¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£ÂçÊÑ¤ÊÃË¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢Èà»á¤È¤â¥µ¥è¥Ê¥é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅÚ²°¤Ï¡Ö¡ÊÉâµ¤Áê¼ê¤Ï¡Ë¥±¥ó¥«Çä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ê¤é¤¤¤¤ÅÙ¶»¤·¤Æ¤ë¤Í¤§¡£¥±¥ó¥«¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¢¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£