FRUITS ZIPPER松本かれんとCUTIE STREET桜庭遥花による新ユニットPiKi『CanCam』に初登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

FRUITS ZIPPER・松本かれんとCUTIE STREET・桜庭遥花による新ユニット「PiKi（ピキ）」が、『CanCam』10月号（8月22日発売）に初登場している。

■PiKiをゴシック風の衣装で撮り下ろし＆SNSで募集した50の質問に回答

松本がFRUITS ZIPPERでべビーピンク、桜庭がCUTIE STREETでピンクを担当していることにちなんでいて、普段はピンク系の衣装を着ることが多いふたりを、今回は黒を基調にしたゴシック風の衣装で撮り下ろし。お互いに「かわいい♡」と褒め合ったり、良いカットが撮れると一緒に喜んだり…。そんなふたりを中心に、現場はとても和やかな雰囲気に包まれた。ぎゅ～っと限界までくっついて笑うカットなど、ふたりならではの多彩な表情は必見だ。

今最も注目を集めるユニットでありながら、まだまだ秘密のベールに包まれているPiKi。ふたりのことをもっと知らせるべく、今回はSNSで募集したファンからの50の質問に回答した。

集まった質問は、「最近のマイブームを教えて！」「最近キュンとしたものは？」などプライベートにまつわるものから、「ライブ前のルーティンを教えて！」「初解禁＆お披露目ライブはどうだった？」といったアイドル活動にまつわるものまで様々。

中でも注目は、ふたりの関係性にフィーチャーした質問。「お互いの存在が心強いと思った瞬間は？」と聞いてみると…。

「ダンスで、私がどうしても気持ち悪い動きになっちゃう部分があって（笑）。そこをぱるたんにアドバイスもらってやったら克服できて助かりました」（松本）

「ありましたね！ その振り入れのときに、かれんちゃんが振り付けの先生とシール交換をしているのがかわいくて（笑）。そんな一面もあるけど、いつも支えてもらっています」（桜庭）

他にも、「お互いの“Kawaii”と思う瞬間は？」「お互いの意外な一面を教えて！」など、ふたりの掛け合いが楽しい50問100答となっている。

■書籍情報

2025.08.22 ON SALE

『CanCam』10月号

■リリース情報

2025.07.21 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Tell Me Tell Me ☆」

2025.09.03 ON SALE

SINGLE「Kawaii Kaiwai」

■関連リンク

PiKi OFFICIAL SITE

https://piki.asobisystem.com/

■関連画像