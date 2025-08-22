11時の日経平均は10円高の4万2620円、ＳＢＧが27.35円押し上げ 11時の日経平均は10円高の4万2620円、ＳＢＧが27.35円押し上げ

22日11時現在の日経平均株価は前日比10.80円（0.03％）高の4万2620.97円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は912、値下がりは622、変わらずは82と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を27.35円押し上げている。次いでソニーＧ <6758>が20.09円、東エレク <8035>が10.13円、東京海上 <8766>が7.29円、レーザーテク <6920>が6.15円と続く。



マイナス寄与度は35.66円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、アドテスト <6857>が18.91円、リクルート <6098>が15.19円、信越化 <4063>が14.18円、ダイキン <6367>が9.79円と続いている。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は保険で、以下、電気・ガス、鉱業、電気機器と続く。値下がり上位には化学、サービス、倉庫・運輸が並んでいる。



※11時0分7秒時点



株探ニュース

