Ä¹´ü¶âÍø¤¬17Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿å½à¤Þ¤Ç¾å¾º¡¡Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²´ÑÂ¬¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¡½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á
Ä¹´ü¶âÍø¤¬°ì»þ17Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿å½à¤È¤Ê¤ë1.615¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Î¿¤Ó¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ê¡¢Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤ÎºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë10Ç¯Êª¤Î¹ñºÄÍø²ó¤ê¤Ï°ì»þ1.615¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£2008Ç¯°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½17Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿å½à¤Ç¤¹¡£
Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤±¤µ¡¢ÁíÌ³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿7·î¤ÎÁ´¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤À¸Á¯¿©ÉÊ¤ò½ü¤¯Áí¹ç¤¬¡¢Á°Ç¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ3.1¡ó¤Î¾å¾º¤È»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¶ä¤¬Áá´ü¤ÎÍø¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ï½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¸ÇÄê¶âÍø¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Û¤«¡¢´ë¶È¤¬»ñ¶â¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤ëºÝ¤ÎÍøÂ©¤ÎÁý²Ã¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
