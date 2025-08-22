備蓄品をたっぷり収納！ドリーム「SONAENO 飾れる防災収納フレーム」

ドリームは、〈いつもの便利と、もしもの備えを〉がコンセプトの防災グッズブランド【SONAENO】から、第6弾アイテムとして、非常時の備蓄品などをたっぷり収納できるアートフレーム「SONAENO 飾れる防災収納フレーム」を9月上旬より販売します。

ドリーム「SONAENO 飾れる防災収納フレーム」

価格 ：A3／6,480円(税込) A4／5,480円(税込)

カラー：ホワイトオーク、ウォルナット

付属品：アートポスター4種類、フック、クギ、打ち付け用具、フック位置決め台紙

サイズ：A3／44.5×32×5cm A4／32×23×5cm

耐荷重：A3／5kgまで A4／3kgまで

販売先：●応援購入サービスMakuake(8月30日まで)

●ショップチャンネル(9月5日15時〜放送)

●メーカー公式オンラインストア(9月上旬より販売)

■アートの中に備えを

いつもはアートとして楽しめる本製品は、フレームの裏面を開けると、深さ4cmの収納スペースが登場。

A3／A4サイズの2種類があり、A3サイズは非常用トイレ100回分(4人家族で約5日分)が収納できる大容量。

いつもはトイレにアートとして飾っておけば、いざ水洗トイレが使えなくなった場合でも安心です。

非常用トイレ100回分を収納して飾る

■防災グッズや貴重品の保管にも！

本製品は「防災グッズや備蓄品の保管場所に困る」「いざという時にすぐ取り出せない」といった課題を解決し、目に見える場所に美しく備えられる便利アイテムです。

収納スペースの中には、非常食や衛生用品、電池などのほか、数日分の生活費として現金など貴重品を収納しておくことで、防災にも防犯にも役立ちます。

防災グッズや貴重品を保管

■4種類のアートポスター付き

A3、A4サイズともに、風景画や花、SONAENOオリジナルなど4種類のアートポスターが付属しています。

もちろん、お好きなアートに差し替えたり、家族やペット、推しアイドルの写真、賞状、ハザードマップなど、アイデア次第で自由に飾って楽しむことができます。

本製品は「縦向き」「横向き」「立て掛け」「専用フックで壁掛け」のすべてに対応しています。

付属のアートポスター

インテリアに溶け込む防災

A3・A4サイズの2種類

