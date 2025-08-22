中嶋聡が「神様」と呼ぶレジェンド投手とは「組ませてもらったときには…」
オリックスのスペシャルアドバイザーを務める中嶋聡氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で13日に公開された動画「日ハム時代の大谷翔平について語る! 育てていくうえで大変だったこととは!?」に出演。「神様」と呼ぶレジェンド投手について語った。
中嶋聡氏 =BS10提供
○山田久志氏から教わったこと
自身が現役時代にプレーしていた投手からローテーションを組む企画「俺のベストローテ」にて、「先発5枚目」に山田久志氏の名前を挙げた中嶋氏。山田氏を「神様なので」と言い、「組ませてもらったときには、もうリードじゃないんですよ。(キャッチャーの自分は)指を順番に出していくだけ。(山田さんが)どこでうなずくかだけ。でも、うなずかないんですよ。首も振らないんですよ。その番号のところでパッと動く」と振り返った。
また、上田まりえから「会話をしたなかで、印象に残っていることや教わったことは?」と質問されると、中嶋氏は「教わったことはかなりあります。終わってから、『あそこはこうだ』『このバッターはこうだ』とかっていうのは教わりました」と回答。さらに、中嶋氏は「阪急最後の試合が、山田久志さんの引退試合と重なったんですね。そのときに受けさせてもらって、本当にうれしかったですね」としみじみと語っていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜22:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。
中嶋聡氏 =BS10提供
○山田久志氏から教わったこと
自身が現役時代にプレーしていた投手からローテーションを組む企画「俺のベストローテ」にて、「先発5枚目」に山田久志氏の名前を挙げた中嶋氏。山田氏を「神様なので」と言い、「組ませてもらったときには、もうリードじゃないんですよ。(キャッチャーの自分は)指を順番に出していくだけ。(山田さんが)どこでうなずくかだけ。でも、うなずかないんですよ。首も振らないんですよ。その番号のところでパッと動く」と振り返った。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜22:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。