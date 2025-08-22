FRUITS ZIPPER 松本かれん＆CUTIE STREET 桜庭遥花の新ユニット「PiKi」小学館4雑誌に登場
FRUITS ZIPPER 松本かれん × CUTIE STREET 桜庭遥花の新ユニット"PiKi（ピキ）"が、22日発売の「CanCam」10月号を皮切りに、小学館の雑誌4誌に登場する。
【動画】『PiKi』始動に意気込み「多分歌ったりする！」【インタビュー】
2人の魅力がつまったキュートすぎるシチュエーションがもりだくさんで、どの雑誌も彼女の魅力を堪能できる。
・ちゃお 11月号（10 月 3 日発売）
PiKi×ほしてん。スペシャル撮り下ろし！
ちゃお発の大人気うらない「ほしてん。」。PiKi の２人のほしてん。は、ぱるたんが「負けず嫌いの頑張り屋さん！頼られると断れないしごてきリーダー」の星を持つ「空」。かれんたんが「ピュアな慎重派！美的感覚がするどい愛されビューティー」の星を持つ「上弦の月」。ほしてん。たちと一緒に、おはスタで「ほしてん。」コーナーのテーマソングを歌うPiKi の２人のことをさらに深く知れちゃうスペシャルインタビュー&グラビア。
・CanCam10 月号（8月22日発売）
ファッション誌ならではの神ビジュアルのグラビア！まだまだ秘密のヴェールに包まれたふたりをもっと知るべく、SNSで募集した 50 の質問に回答してもらいました
・ぷっちぐみ 10・11月号（9月1日発売）
かわいすぎる二人の、かわいいポイントを徹底インタビュー！「それぞれ相手のかわいいところは…？」などを聞いたよ。
・Sho-Comi19・20合併号（9月5日発売）
Kawaii 2人のヒミツに迫るグラビア＆インタビュー！
