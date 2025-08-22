¡ÈPiKi¡É¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡õºùÄíÍÚ²Ö¡¢¡ØCanCam¡Ù½éÅÐ¾ì¤Ç¹õ¥´¥·¥Ã¥¯°áÁõ¤òÈäÏª¡¡50Ìä100Åú´ë²è¤â
¡¡FRUITS ZIPPER¤Î¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¤ÈCUTIE STREET¤ÎºùÄíÍÚ²Ö¤Ë¤è¤ë¿·¥æ¥Ë¥Ã¥ÈPiKi¤¬¡¢22ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØCanCam¡Ù10·î¹æ¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¹õ¥´¥·¥Ã¥¯°áÁõ¤òÈäÏª¤·¤¿ºùÄíÍÚ²Ö¡¢¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó
¡¡PiKi¤Ï7·î4Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖKawaii Kaiwai¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¾¾ËÜ¤ÏFRUITS ZIPPER¤Ç¥Ù¥Ó¡¼¥Ô¥ó¥¯¡¢ºùÄí¤ÏCUTIE STREET¤Ç¥Ô¥ó¥¯¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥Ô¥ó¥¯·Ï¤Î°áÁõ¤òÃå¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤2¿Í¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î»ïÌÌ¤Ç¤Ï¹õ¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¥´¥·¥Ã¥¯Ä´¤Î°áÁõ¤ËÄ©Àï¡£»£±Æ¤Ç¤Ï¸ß¤¤¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈË«¤á¹ç¤¤¡¢ÎÉ¤¤¥«¥Ã¥È¤¬»£¤ì¤ë¤È°ì½ï¤Ë´î¤Ö»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£»ïÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¤®¤å¤Ã¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¾Ð¤¦¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÊç½¸¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î50¤Î¼ÁÌä¤Ë100Åú¤¹¤ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤¬¿´¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢»ä¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤»ý¤Á°¤¤Æ°¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤ò¤Ñ¤ë¤¿¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤é¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤é¹îÉþ¤Ç¤¤Æ½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾¾ËÜ¡£
¡¡ºùÄí¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¤½¤Î¿¶¤êÆþ¤ì¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤«¤ì¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¿¶¤êÉÕ¤±¤ÎÀèÀ¸¤È¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î¡ÈKawaii¡É¤È»×¤¦½Ö´Ö¤Ï¡©¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò¶µ¤¨¤Æ¡ª¡×¤Ê¤É¡¢2¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤â¡£¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈËå¥¥ã¥é¤À¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿°ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
