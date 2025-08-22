食楽web

JR東京駅のエキナカ商業施設『グランスタ東京』では、スペシャルフードフェア「SAUCE！SAUCE！SAUCE！」を9月12日まで開催しています。

期間中は『グランスタ東京』限定の12品を含む珠玉の「ソースグルメ」が多数登場！ 今回はその中から、手軽に小腹を満たしてくれるワンハンドメニュー8品をピックアップしました。

旅行や帰省の途中、また通勤・通学の帰りでも、お祭り気分でふらっと立ち寄って美味しいひとときを楽しんでみては？

パンで“串カツ”を再現した「ぶた串カツ」

「ぶた串カツ」1個 432円（テイクアウト）：440円（イートイン）／B1改札内 スクエア ゼロエリア

焼きたてクロワッサンと挽きたてコーヒーを提供するベーカリーショップ＆カフェ『Curly's Croissant TOKYO BAKE STAND（カーリーズ クロワッサン トウキョウ ベイク スタンド）』の「ぶた串カツ」は、クロワッサンサンドを”串カツ風”にアレンジした一品。

豚ロースと玉ねぎをパンスイス（クロワッサン生地）で包み、まろやかな甘味と酸味が効いたソースをかけてジューシーに仕上げています。1日30個限定販売となっていますので、確実に入手したい方は早めの訪店がオススメです。

鯖寿司の名店が手掛ける「ソース香る鯖カツプレッツェルバーガー」

「ソース香る鯖カツプレッツェルバーガー」1個 756円／B1改札内 スクエア ゼロエリア

福井県若狭の名物「焼き鯖すし」でお馴染みの鯖棒寿司・和弁当店『若廣TOKYO』が繰り出すのは「ソース香る鯖カツプレッツェルバーガー」。

フルーティーかつスパイシーな特製ソースをまとった鯖カツと、野菜＆タルタルソースを香ばしく塩気のあるプレッツェルバンズで優しくサンドした一品です。

隠す気なしの牛カツがインパクト抜群！「ミルフィーユ牛カツむすび」

「ミルフィーユ牛カツむすび」1個 390円／1F改札内 京葉ストリートエリア

60種類以上にも及ぶ日本全国の”ふるさとおむすび”が楽しめるおむすび専門店『おむすび百千』では、見た目も味わいもインパクト抜群の新作メニュー「ミルフィーユ牛カツむすび」を販売。

黒毛和牛を重ねて層にしたミルフィーユ牛カツには京都の老舗ツバメソース謹製のビフテキソースを染み込ませ、牛カツの美味しさを引き立たせています。

特Aランク「幻の米」を使った手包み仕上げのおにぎりとの相性は言うまでもなく抜群。噛みしめるごとに牛カツとご飯の美味しさが口いっぱいに広がる“小さなごちそう”です。

おいなりさん×ソースかつが好相性！『豆狸』の「ソースかついなり」

「ソースかついなり」1個 324円

50年以上の歴史を誇る大阪発のいなりすし専門店『豆狸（まめだ）』が提供するソースメニューは、いなりずしにロースかつをのせた「ソースかついなり」です。

からしマヨネーズ味のすし飯をお揚げに詰め、日本で最初にとんかつソースを作った神戸の老舗『オリバーソース』製の濃厚なソースを絡めたロースかつをトッピング。

食感も味わいも全く異なる食材の組み合わせながら、口の中で1つになったときに感じる絶妙なバランスと美味しさは格別です。

たこ焼き風ドーナツの中に本物のたこ焼きがイン！

「たこ焼き太郎」1個 378円（テイクアウト）、385円（イートイン）／1F改札内 北通路エリア

東京と埼玉に7店舗を展開している老舗ベーカリー『デイジイ東京』で販売中の「たこ焼き太郎」は、見てビックリ・食べてさらにビックリの一品。

鰹節とソースをトッピングしたビッグサイズの“たこ焼き”はほんのり甘いドーナツ生地で、中には何と丸ごと1個の”本物のたこ焼き”が入っています。自分で食べても、また家族や友人と一緒に食べても思わず笑みがこぼれてしまいそう。

エキゾチックな雰囲気の「焼きそばピタパン」

「焼きそばピタパン」1個 540円（テイクアウト）：550円（イートイン）／1F改札内 中央通路エリア

約50～60種類にも及ぶバラエティ豊かなパンメニューが評判のベーカリー＆カフェ『THE STANDARD BAKERS TOKYO（ザ スタンダード ベイカーズ トーキョー）』では、1日30個限定販売の「焼きそばピタパン」を要チェック。

地中海沿岸や北アフリカ・中東などで食されている「ピタパン」に焼きそばをはさんだスペシャルな“焼きそばパン”は、ピタパンのふわもち食感とソース焼きそばのソース味＆そば食感が驚きの好相性。

北海道産じゃがいもとチーズに味噌とんかつソースが合う！

「北海道産じゃがいもとチーズのパン～とんかつソース仕立て～」1個 411円／1F改札内 京葉ストリートエリア

ベーカリーカフェ『BOULANGERIE LA TERRE（ブーランジェリー ラ・テール）』で販売するのは、パン生地の上に北海道産じゃがいもと刻みネギ、たっぷりのチーズをかけて焼き上げた「北海道産じゃがいもとチーズのパン～とんかつソース仕立て～」。

こうじ味噌をブレンドした特製のとんかつソースが味わいにさらなる奥行きを加え、発売開始からまだ間もないのにも関わらずリピートする人が続出しているというヤミツキ度の高い逸品です。

『サンドイッチハウス メルヘン』の「オムレツサンド」

「オムレツサンド」1パック 432円／B1改札内 スクエア ゼロエリア

おなじみ『サンドイッチハウス メルヘン』の新作メニュー「オムレツサンド」は、2種類のソースで味付けした挽き肉や野菜が入ったオムレツをお店特製のオリジナルパンでサンドした一品。

シンプルな構成の中にさまざまな食感と味わいを楽しむことができ、朝食や軽食でにもってこいの一品です。温かいコーヒーや紅茶と一緒にどうぞ。