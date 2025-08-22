天星術占い師・星ひとみ監修 占い本「Cheese!」付録に！12天星の恋愛の星、相性がわかる
22日発売の『Cheese!』10月号の付録は、天星術占い師・星ひとみ監修のまるごと占い別冊『星ひとみ × Cheese! 天星術が導く運命の恋』で、34ページのボリュームになっている。
【画像】気になる！占い本が付録になった「Cheese!」
・12天星の恋愛の星、相性、落とし方がこの一冊でわかる
・表紙は『ヒミツのアイちゃん』『恋は空から降ってくる』の花緒莉描きおろし
・持っているだけで恋愛運 UP！ スマホケースにも入れられる「ほしてん。恋叶カード」がついてくる
・星先生が Cheese!男子を占っちゃう企画も
表紙&巻中カラーは、コミックスが続々重版中の『ヒロインなのに、イケメンアイドルになりました!?』。巻頭カラーは、話題沸騰中の騙し合いラブコメ『生まれ変わってやり直させて』。そして、『うちの犬が子ネコ拾いました。』は、最新8巻が26日に発売される。
さらに、愛猫家の歌手、藤あや子のインタビューも掲載されている。
