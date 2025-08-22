えええ、それ【GU】なのッ！？ 週5で履き倒したい♡「おしゃれスニーカー」
そろそろ秋服の準備も考え始める頃。秋冬コーデに映えるスニーカーを探しているなら、【GU（ジーユー）】のベロアスニーカーに注目。カジュアルにもきれいめにも合わせやすい「おしゃれスニーカー」は、週5で履きたくなりそうな可愛さです。今回はそんなスニーカーの魅力と、スタッフさんが提案するおすすめコーデをご紹介。GUのスニーカーで秋っぽさを足元から先取りしてみては。
レトロで可愛い注目のおしゃれスニーカー
【GU】「べロアスニーカー」\2,990（税込）
ボウリングシューズのような、どこかレトロな雰囲気が魅力のベロアスニーカー。程よい光沢感と温かみのある素材で、プチプラとは思えない高見えする一足です。秋冬コーデにぴったりのベロアスニーカーは、スカートにもパンツにも合わせやすく靴下とのコーディネートも楽しめそう。季節感をいち早く先取りしたい！ という人は、早めにチェックしてみて。
ベージュのベロアスニーカーで上品カジュアル
メッシュニットトップスと白パンツに、ベージュのベロアスニーカーを合わせた大人カジュアルコーデ。やわらかな色味が白パンツにも自然になじみ、光沢感のあるベロア素材が足元を上品に引き立てています。スニーカーでもカジュアルになりすぎず、大人世代にも取り入れやすそう。しっかりとしたガムソールで、おしゃれ見えも歩きやすさも叶えてくれそうです。
休日コーデの足元から秋らしく
チェックシャツとブラックのロングスカートを合わせた、休日にぴったりのカジュアルスタイル。キャップとベロアスニーカーでアクティブな雰囲気を出しつつ、きれいめなスカートで上品さをキープ。スニーカーの深みのあるダークグリーンとベロア素材で、季節感もアップさせています。足元からおしゃれになり、秋のお出かけも楽しくなりそう。
スニーカーとスコートで旬顔コーデ
赤のロンTにトレンド感のあるネイビーのプリーツスコートを合わせた、スクールガール風のスタイル。足元にベロア素材の黒スニーカーを合わせることで、大人っぽさと品の良さをプラスしています。白い靴下との組み合わせも好相性で、程よくカジュアルな秋らしいスタイルに。ちょっとスポーティーな雰囲気もある、旬を感じるコーディネートです。
※すべての商品情報・画像はGU出典です。
writer：Natsumi.N