えええ、それ【GU】なのッ！？ 週5で履き倒したい♡「おしゃれスニーカー」

そろそろ秋服の準備も考え始める頃。秋冬コーデに映えるスニーカーを探しているなら、【GU（ジーユー）】のベロアスニーカーに注目。カジュアルにもきれいめにも合わせやすい「おしゃれスニーカー」は、週5で履きたくなりそうな可愛さです。今回はそんなスニーカーの魅力と、スタッフさんが提案するおすすめコーデをご紹介。GUのスニーカーで秋っぽさを足元から先取りしてみては。

レトロで可愛い注目のおしゃれスニーカー

【GU】「べロアスニーカー」\2,990（税込）

ボウリングシューズのような、どこかレトロな雰囲気が魅力のベロアスニーカー。程よい光沢感と温かみのある素材で、プチプラとは思えない高見えする一足です。秋冬コーデにぴったりのベロアスニーカーは、スカートにもパンツにも合わせやすく靴下とのコーディネートも楽しめそう。季節感をいち早く先取りしたい！ という人は、早めにチェックしてみて。

ベージュのベロアスニーカーで上品カジュアル

メッシュニットトップスと白パンツに、ベージュのベロアスニーカーを合わせた大人カジュアルコーデ。やわらかな色味が白パンツにも自然になじみ、光沢感のあるベロア素材が足元を上品に引き立てています。スニーカーでもカジュアルになりすぎず、大人世代にも取り入れやすそう。しっかりとしたガムソールで、おしゃれ見えも歩きやすさも叶えてくれそうです。

休日コーデの足元から秋らしく

チェックシャツとブラックのロングスカートを合わせた、休日にぴったりのカジュアルスタイル。キャップとベロアスニーカーでアクティブな雰囲気を出しつつ、きれいめなスカートで上品さをキープ。スニーカーの深みのあるダークグリーンとベロア素材で、季節感もアップさせています。足元からおしゃれになり、秋のお出かけも楽しくなりそう。

スニーカーとスコートで旬顔コーデ

赤のロンTにトレンド感のあるネイビーのプリーツスコートを合わせた、スクールガール風のスタイル。足元にベロア素材の黒スニーカーを合わせることで、大人っぽさと品の良さをプラスしています。白い靴下との組み合わせも好相性で、程よくカジュアルな秋らしいスタイルに。ちょっとスポーティーな雰囲気もある、旬を感じるコーディネートです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N