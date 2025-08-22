島崎遥香、“かつての想い人”から連絡 『もしレン』乙葉の心が揺れる第5話場面写真公開
元AKB48・俳優の島崎遥香が主演を務め、ISSEIが共演する、CBCテレビ新設「ドラマトリップ」枠『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』（毎週木曜 深0：58※放送後TVer配信）の第5話が、28日に放送される。それに先立って、同話の場面写真が公開された。
【画像】特徴めっちゃ捉えてる！原作のヤチナツ氏描き下ろし出演者イラスト
原作は、2021年に恋愛ウェブメディア「AM（アム）」で連載され、“恋愛することが普通じゃない”という独自の世界観で描かれる物語が共感を集め話題を呼んだヤチナツ氏によるコミック『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』。この世界では普通ではないとされる“レンアイ”（＝特定の人を好きになる感情を持つマイノリティ）を自覚し、葛藤する主人公・乙葉（島崎）と、同じく“レンアイ”でありながら、乙葉とは違い感情を隠しながら生きるハレ（ISSEI）のストーリーを描く。
乙葉は、ナギ（渋谷謙人）からの「パートナーになってみる？」との提案を受け入れた。明確な告白はないまま一晩をともにしてしまうが、悩みごとを一緒に考え、支えようとしてくれるナギに乙葉は安心感を覚えていく。
また、ハレと純（花田優里音）は互いに大人数が苦手で、セックスありきではない関係性に居心地の良さを覚えていた。自分を偽らなくていいことに安堵するハレ。一方、乙葉はナギとパートナーとして前向きに関係性を築いていきたいと思った矢先、以前の片思いの相手である太一（中山優馬）から着信が。「もう一度話したい」と言われた乙葉は、ナギへの罪悪感があるものの、会いたい気持ちが募ってしまう。
今回は、乙葉がナギからのパートナーになる提案を受け入れる場面やハレと純が関係性を深めていく場面など、計12点の場面写真が公開された。
【画像】特徴めっちゃ捉えてる！原作のヤチナツ氏描き下ろし出演者イラスト
原作は、2021年に恋愛ウェブメディア「AM（アム）」で連載され、“恋愛することが普通じゃない”という独自の世界観で描かれる物語が共感を集め話題を呼んだヤチナツ氏によるコミック『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』。この世界では普通ではないとされる“レンアイ”（＝特定の人を好きになる感情を持つマイノリティ）を自覚し、葛藤する主人公・乙葉（島崎）と、同じく“レンアイ”でありながら、乙葉とは違い感情を隠しながら生きるハレ（ISSEI）のストーリーを描く。
また、ハレと純（花田優里音）は互いに大人数が苦手で、セックスありきではない関係性に居心地の良さを覚えていた。自分を偽らなくていいことに安堵するハレ。一方、乙葉はナギとパートナーとして前向きに関係性を築いていきたいと思った矢先、以前の片思いの相手である太一（中山優馬）から着信が。「もう一度話したい」と言われた乙葉は、ナギへの罪悪感があるものの、会いたい気持ちが募ってしまう。
今回は、乙葉がナギからのパートナーになる提案を受け入れる場面やハレと純が関係性を深めていく場面など、計12点の場面写真が公開された。