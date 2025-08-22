¡Ú¥×¥íÌîµå¡ÛÀÐÌÓ¹¨Åµ¤«¤é¸«¤ÆÀ¾Éð¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡¡½ÅÍ×¤ÊÀïÎÏ¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼¤È³°ºê½¤ÂÁ¤Ï¡ÖÏ·¤±¹þ¤àºÐ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
ÀÐÌÓ¹¨Åµ¤¬¸ì¤ë´üÂÔ¤ÎÌî¼ê¤ÈCSÁè¤¤¡¡¸åÊÔ
¡ÊÁ°ÊÔ¡§À¾Éð¤ÇÈôÌö¤·¤¿Ìî¼ê¤¿¤Á¤òOBÀÐÌÓ¹¨Åµ¤¬Ê¬ÀÏ £²Ç¯ÌÜ¤Î¿ÈÄ¹197cm¤ÎÆâÌî¼ê¤Ï¡Ö»È¤¤¤¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¡ä¡ä¡Ë
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°£µ°Ì¤ÎÀ¾Éð¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¿Ê½Ð·÷Æâ¤Î£³°Ì¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Þ¤Ç¡¢£¶¥²¡¼¥àº¹¡Ê£¸·î21Æü»þÅÀ¡¿°Ê²¼Æ±¡Ë¡£ºòµ¨¤È¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢µÕÅ¾¤ÇCS¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢À¾ÉðOB¤ÎÀÐÌÓ¹¨Åµ»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÚÈ´ËÜÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ø¤Î´üÂÔ¡Û
¡½¡½Àè¤Û¤É¡ÊÁ°ÊÔ¤Ç¡Ë¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿À¾Àî°¦ÌéÁª¼ê¤ä¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÅÏÉôÀ»ÌïÁª¼ê¤é¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¤¤¤¤Áö¤ê½Ð¤·¤ÇÃù¶â¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸½ºß¤Ï¼Ú¶â£·¤Î¥ê¡¼¥°£µ°Ì¤È¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÌÓ¹¨Åµ¡Ê°Ê²¼¡§ÀÐÌÓ¡Ë¡¡³Î¤«¤ËÀ¾Àî¤ÈÅÏÉô¤Î³èÌö¤ÏÌÜ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ã«Àî¿®ºÈ¤äÂìß·²Æ±û¤â¡¢Áö¡¦¹¶¡¦¼é¤Ç¤¤¤¤Æ¯¤¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ó¤â»È¤¨¤ëÌÜÅÓ¤¬Î©¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¸»ÅÄÁÔÎ¼¤È³°ºê½¤ÂÁ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¡¡¢ºòÇ¯¤Ï¤¢¤ì¤À¤±Éé¤±¡¢¥¼¥í¤«¤é¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¬É¬Í×¤Ê¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¡¼¥à¤òºî¤êÄ¾¤¹¤¿¤á¤Ë³°Éô¤«¤é»ØÆ³¼Ô¤ò¾·æÛ¤·¡¢Ä»±ÛÍµ²ð¤Î¤è¤¦¤Ê"¼¸¤ì¤ë"¥³¡¼¥Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤ê¡¢²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡½¡½ÀÐÌÓ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¸·¤·¤µ¤ÎÉ¬Í×À¤òÀâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê"¼¸¤ì¤ë"¥³¡¼¥Á¤¬É¬Í×¡©
ÀÐÌÓ¡¡È´ËÜÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¸·¤·¤¯¡¢Àµ¤·¤¯¶µ¤¨¤é¤ì¤ë»ØÆ³¼Ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Èà¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥³¡¼¥Á»þÂå¡¢¸·¤·¤¤»ØÆ³¤Çº£µÜ·òÂÀ¤éÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÈà¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤âÅÁ¤¨Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£´·î¡¢À¾Éð¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤Î´ë²è¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ø¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÀ¾Éð¤ÎÎý½¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¤ËÄ»±Û¤ò¸«¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¡¢¡Ö²¿¤Ç¡ÊÀ¾Éð¤Ë¡Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡©¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¿¤À¡¢¤Þ¤ÀÍÍ»Ò¸«¤Ç......¡×¤Ê¤É¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Ï¤è¡¢¤ä¤ì¤ä¡ª¡×¤ÈÇ°²¡¤·¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤½¤¦Åú¤¨¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±Èà¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÀÐÌÓ¤µ¤ó¤Î¸½Ìò»þÂå¤ÎÀ¾Éð¤ÎÆ±Î½¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢Î©²ÖµÁ²ÈÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤â18Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ÅÁã¤ÎÀ¾Éð¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÌÓ¡¡Î©²Ö¤Ï¤È¤Æ¤â¤Þ¤¸¤á¤Ç¡¢Ç®¤Î¤¢¤ë»ØÆ³¤¬¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢º£Ç¯¤«¤é¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Âç°ú·¼¼¡¡ÊÆâÌî¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡Ë¤â¡¢¤Þ¤¸¤á¤ÇÁª¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¿¥¤¥×¡£¿Î»ÖÉÒµ×¡ÊÌî¼ê¥Á¡¼¥Õ·óÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ë¤â»ØÆ³ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Îµ¤¼Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¤³¤¦¤À¡×¤È¸À¤¦¤ÈÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ÎÎý½¬¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀâÌÀ¤·¤Æ¤«¤é¼êÃÊ¤òÅÁ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®ÀÓ¤ä»î¹ç¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁöÎÝ¤ä¼éÈ÷¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚCSÁè¤¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÃæ·ø¤ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÁª¼ê¡Û
¡½¡½ÂÇ¤Ä¤Û¤¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢£Ê.£Ä.¥Ç¡¼¥Ó¥¹Áª¼ê¤ò¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ËÊä¶¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢±¦¸ª¤Î°ãÏÂ´¶¤Ç½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£±ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡¦À¾ÀîÁª¼ê¤ÎÀïÎóÉüµ¢¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ÀÐÌÓ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÇÀþ¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢£±ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ºå¿À¤Î¶áËÜ¸÷»Ê¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅìÍ¤µþ¤é¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢³ÊÃÊ¤ËÆÀÅÀÎÏ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£Â¤Ç¤âÁê¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Áö¡¦¹¶¡¦¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÀ¾Àî¤¬Î¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄË¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¡¢ÂÇ½ç¤ò»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÀäÂÐÅª¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Áê¼ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÁêÀ¤Ê¤É¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µÙ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¤â´Þ¤á¤Æ¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂÇ½ç¤ËÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ê£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¸½ºß¡¢CS¿Ê½Ð·÷Æâ¤Î£³°Ì¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Þ¤Ç5.5¥²¡¼¥àº¹¡£¸·¤·¤¤¥²¡¼¥àº¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é´¬¤ÊÖ¤¹¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
ÀÐÌÓ¡¡±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÅöÁ³¡¢£³°Ì¤âÄü¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡££³°Ì¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢DH¤äÂåÂÇ¤ÇÃæÂ¼¹äÌé¤È·ª»³¹ª¤ò»È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£Â¼ÅÄÎç²»¤¬DH¤Ç½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ò¼é¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤âÌ¾Á°¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸»ÅÄ¤È³°ºê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡££²¿Í¤È¤â32ºÐ¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÏ·¤±¹þ¤àºÐ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¼ã¼êÃæ¿´¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢£³°Ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¤Ï¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤·¡¢·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÃæ·ø¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÆ¯¤¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢£³°Ì¤òÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÍ¥¾¡·Ð¸³¼Ô¤¬Â¿¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤·¡¢³ÚÅ·¤â¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ü¥¤¥È¤é³°¹ñ¿Í¤ò¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ËÊä¶¯¤·¤ÆÀïÎÏ¤Ë¸ü¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¾Éð¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤«¤Ë£±ÅÀ¤ò¤â¤®¤È¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Î£±ËÜ¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÀÐÌÓ¹¨Åµ¡Ê¤¤¤·¤²¡¦¤Ò¤í¤ß¤Á¡Ë
1956Ç¯ £¹·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£¶ðß·Âç³Ø¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ò·Ð¤Æ1980Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡£²«¶â»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£1994Ç¯¤ËFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¥À¥¤¥¨¡¼¤Ë°ÜÀÒ¡£1996Ç¯¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¤Î£²·³´ÆÆÄ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤¹¤ë¡£2004Ç¯¤Ë¤ÏÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Î»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°¤òÁÏÀß¡£Æ±¥ê¡¼¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2008Ç¯¤è¤ê»Í¹ñ¡¦¶å½£¥¢¥¤¥é¥ó¥É ¥ê¡¼¥°¤Î¡Ö°¦É²¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡×¤Î¥·¥Ë¥¢¡¦¥Á¡¼¥à¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢»ØÆ³¼Ô¤ä¥×¥íÌîµå²òÀâ¼Ô¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£