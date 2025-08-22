Photo: Ena Miura

初夏のある日、突然歩けなくなりました。

猛暑の駅前を歩いていたとき、口や手に感じた弱い痺れが足まで広がり、気づけば歩道に座り込んで救急車に運ばれていました。診断は熱中症。そして私の場合、原因は「塩分不足」でした。

発汗で失われる塩分やミネラルを放っておくと、体はバランスを崩し、熱中症へとつながってしまうこともあるそう。「こまめな水分補給を」とよく言われますが、実は塩分補給も同じくらい欠かせないのです。

そんな経験をきっかけに、手軽に塩分を摂れる工夫を試してきた結果、今ではこの3つが欠かせなくなりました。

しょっぱさが気になりづらい「塩スイカ飴」

Photo: Ena Miura

手軽な塩分補給として普及している塩分タブレット。個人的には“しょっぱさ”が気になってあまり好みではなかったんです。

そんな時最近知人からもらって、甘味と塩味のバランスがちょうどよく、味もおいしくてすっかりお気に入りになったのが「塩スイカ飴」。袋を開けてすぐ食べられる手軽さなので、夏場の外出時やデスクに常備しておくのにもぴったり。

ビジュアルもスイカ玉そのものでかわいく、ちょっとした気分転換にもなるので、つい手が伸びてしまいます。

宮川製菓 塩すいか飴 63ｇ×6袋 1,426円 Amazonで見る PR PR

電解質補給＋乳酸菌がうれしい「ボディメンテ」

Photo: Ena Miura

意外と飲んだことがない人も多いのでは？

ポカリスエットや経口補水液OS-1で知られる大塚製薬から出ている「ボディメンテ」は、電解質補給に加え、乳酸菌入りで体調管理にも役立つドリンク。スポーツ後や暑さで疲れた日にもゴクゴク飲みやすく、体に寄り添ってくれる1本です。

おすすめは氷を入れる飲み方。少し薄まりますが味はそのままで、水分も多めに摂ることができます。

大塚製薬 ボディメンテ ドリンク(500ml×24(ケース)) 3,118円 Amazonで見る PR PR

朝、1杯の「お味噌汁」

Photo: Ena Miura

人は寝ている間にも汗をかくため、気づかないうちに水分と塩分が失われています。朝の時点で十分に補給できていないとその後の通勤などで熱中症リスクが高まることも。そんなとき、塩分やミネラルを含むお味噌汁は、体にやさしく染み込んでくれる頼れる1杯。

時間がない時には即席味噌汁に頼ることもありますが、忙しい朝に取り入れやすく重宝しています。