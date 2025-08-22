タレントの西山茉希が8月20日、自身のインスタグラムを更新。《1ヶ月の間でもゆらぎ、たった一晩でも突然荒れたりする薄皮肌体質》《夕方の自然光の元、フィルター＆加工、外して向き合ってみた》と、加工は一切ナシの“すっぴん”ショットを公開した。

【写真】加工ナシ、西山茉希の“本気のすっぴん”

西山茉希の「本気のすっぴん」

現在39歳の西山のすっぴんは、本人が「＃赤みあり」「＃シミあり」「＃くすみあり」「＃脂肪の粒あり」「＃クマあり」「＃皮膚薄め」「＃ハリ無し」「＃良好状態これでも70％くらいの暮らし」とハッシュタグを付けているとおり、確かにツルンと均一の質感ではないものの……。

「写真を撮ったときの状態は、お風呂上がりに化粧水と美容液、薄くクリームを塗っただけ。本気のすっぴんです。《コレが紫外線ケアなんて程遠い生き方をしてきた代償。なるほどですね》とご本人が書いていますが、その割には特別目立つような大きなシミがあまりないのには驚かされますね。さすが芸能人といったところでしょうか」（美容ライター）

芸能人のみならず、一般人でもすっぴんをさらすのはかなり勇気がいるもの。今や“加工”が当たり前になっている世の中では、尚更だろう。

とはいえ、西山がすっぴんを見せたのはこれが初めてではない。8月8日には、化粧品ブランド『SHIYAKA』のイベントに登壇した時の様子をインスタグラムにアップ。顔にピーリングクリームを塗った状態で人前に出ている動画を投稿した。

「彼女がアンバサダーを務めるブランドの、ハーブを使ったピーリングクリームなのですが、なんと色が緑。まるで映画『マスク』のような姿で普通に話している姿に、コメント欄には《シュールすぎる》といった声が溢れていました。その後、クリームを落とした状態の写真も上がっていましたが、マスク効果かお肌はツヤツヤぴかぴかでしたね。もちろん、照明の具合や加工もあるのかもしれませんが」（同・美容ライター）

「加工・フィルターなし」姿に賛否

今回は本当に加工・フィルター無し、自然光で撮られた“どすっぴん”を公開した西山茉希。39歳のリアルな姿にネット上では、

《言われなきゃ誰だか全然わからなかった》

《さすがに年相応の顔になられたなぁ》

《肌くすんでるし、実際年齢よりも上に見える……》

《わざわざすっぴんを晒す意味あるの？》

といった声があがる一方で、

《別人並みに加工してる人より断然好感持てるよ》

《え？すごいキレイだけど？これで年相応とか言われたら私はどうしたらいいの…？》

《一般のアラフォーと比べたら、お肌めちゃくちゃキレイだよ》

などの声も。

年相応なのか年よりも若く見えるのかは見る人の主観でしかないが、いずれにしても西山がすっぴんでもキレイなことに変わりはないだろう。