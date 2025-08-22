たとえ潤沢な資産があっても、思わぬ理由により相続トラブルに発展する事例は少なくありません。亡き夫を想い、数億円の遺産には手をつけずに暮らしてきた72歳女性。しかし、安心を求めて入居したはずの高級老人ホームで、その大切な資産を手放すことに。その理由は、家族が誰ひとりとして知らなかった見知らぬ人物にありました……。FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が、川上久美子さん（仮名）の事例とともに、遺産分割における落とし穴について解説します。

亡き夫を想い、“1億円超”の遺産に手をつけず暮らす妻

川上久美子さん（仮名／72歳）は、2年前に夫・謙二さん（仮名／75歳）を亡くし、地方にある戸建てで一人暮らしをしています。

夫亡きあと、川上家は、謙二さんの遺言に従って遺産相続を行いました。

久美子さんが相続したのは、収益用不動産（8,000万円相当）と、上場株や預金（4,000万円相当）。久美子さんには、聡子さん（仮名／44歳）と久さん（仮名／41歳）という2人の子どもがいます。久さんは、亡くなった父（謙二さん）の後を継ぎ、社員15名ほどの中小企業で社長を務めることに。そのため、久さんは自社株（相続税評価額で8,000万円）をすべて相続。他方、姉の聡子さんは「経営のことはわからない」と、現金2,000万円のみを受け取りました。

久美子さんは、あわせて1億2,000万円もの遺産を相続したにもかかわらず、亡き夫の遺産には一切手をつけず、これまで自身の年金（月額18万円）で慎ましく暮らしてきました。その理由は、長年連れ添った愛する夫に対し、次のような思いがあったからです。

「これは夫が遺してくれた大切なお金。死ぬまで守らなきゃ……」

しかし、ある日を境に、その思いは一転することに――。

子どもたちに背中を押され、老人ホームへ入居することに

ある日のこと、72歳の久美子さんは玄関前の段差につまずき転倒。病院での診断の結果、足が骨折していることがわかりました。

幸い入院はせずに済んだものの、しばらく通院によるリハビリが必要で、以前のようには動けません。築古の自宅は2階建てで、段差も多いことから、久美子さんは子どもたちの勧めで高齢者施設への入居を検討することにしました。

いくつかあった候補のなかから久美子さんが目を留めたのは、隣町にあるまるでホテルのように豪華な高級老人ホームです。入居一時金は2,500万円、年間費用は600万円かかり、自身の年金収入だけではとうてい支払えません。「やっぱり無理ね。安いところあるかしら？」と久美子さんが尋ねると、久さんはいいました。

「母さん、父さんからもらったお金があるだろう。このお金は父さんが母さんのために遺してくれたものだ。これまでたくさん我慢してきたんだし、これからは母さんの老後を豊かにするために使ったって、誰も文句はないよ」

背中を押された久美子さんは、夫の遺産のうち、上場株を売却することで入居一時金を支払いました。月々の利用料については、相続した不動産からの家賃収入と自身の年金収入から賄うことに。こうして、久美子さんは高級老人ホームでの快適な暮らしを手に入れました。

……そんななか、息子の久さんに“まさかの知らせ”が届きます。

突如判明した「隠し子」の存在

久さんが自宅のポストを開けると、見知らぬ人物から手紙が。差出人を見ると、「内田正平」と書いてあります（仮名）。不審に思いながら手紙を開封すると、なかには衝撃の事実が綴られていたのです。

川上 久 さま

突然の手紙に驚かれたかもしれません。ですが、どうか最後までお読みいただければ幸いです。

早速本題に入りますが、川上謙二さんの遺産の件です。私は、内田正平と申します。謙二さんの息子であり、久さんとは腹違いの兄弟にあたります。つまり、私にも相応の遺産をもらう権利があるということです。

ご存じかもしれませんが、謙二さんは若いころから夜な夜なスナックやバーに出かけては酔いつぶれて帰ってくるような人でした。私は、そのころ謙二さんが通い詰めていたスナックで働く女性とのあいだに生まれた子です。

母は、この事実を謙二さんに知られてはなるまいと私を妊娠してから密かに店を辞め、その後は昼夜問わず働きながら女手一つで私を育ててくれました。若いころの無理がたたったのか、10年前に亡くなってしまいましたが……。

さて、謙二さんが2年ほど前に亡くなったそうですね。ということは、自分にも相応の遺産をもらう権利があるはずです。遺産をわける手続きをしましょう。

お返事、待ってます。

内田 正平

手紙を読みながら思わず手が震えるほど、恐怖と驚きを感じた久さん。妻や信頼できる友人に相談するうち、「そもそもこの〈正平〉という人物は存在するのか」「〈正平〉の話が真実だったとして、遺産をわける必要があるのか」と疑問に思いました。

そこで、まずは謙二さんの相続の際に依頼した司法書士のもとを訪ね、手紙の主張が正しい場合、正平さんにいくら遺産をわける必要があるのか試算してもらうことに。すると、次のような結果が出ました。

「隠し子がいる場合、相続人は久美子さんと久さん、聡子さん、そしてこの正平さんの合計4名となり、謙二さんがのこした合計2億2,000万円の遺産の1／2を妻の久美子さんが、そして残りの1億1,000万円を3人で等分することになります。したがって、約3,700万円が子どもたちの法定相続分となり、遺産分割請求が行われた場合にはこの約3,700万円を正平さんに支払う必要があるでしょう」

「そんな……」

困ったことに、久さんには現在300万円程度しか預金がなく、正平さんの法定相続分を支払えるようなお金はありません。また、いきなり現れた夫の腹違いの兄弟に、自分たちの生活資金を渡さなければならないなど、納得がいくはずもありません。

隠し子のため、母が死守したアパートを手放すことに

そして、追い討ちをかけたのが久さんが謙二さんから相続した自社株の評価額です。手紙を読んだ数日後、“正平”から再び郵便が届きました。しかし、今度は単なる手紙でなく、内容証明郵便です。

内容は、「M&Aで売却される価格を基準にすれば、1億4,000万円程度にもなる」というもの。つまり、正平さんの法定相続分は約4,700万円だというのです。久さんの税理士が算出した相続時の自社株の相続税評価額は8,000万円だったため、正平さんの法定相続分は約3,700万円となるはずでした。

4,700万円となると、姉の聡子さんや母からお金を借りても準備が難しい金額です。交渉は平行線のまま、解決の糸口がみえない状態が続きます。しかし、久さんが憔悴しきった顔で面会に訪れたある日。事の顛末を説明すると、みかねた久美子さんはこういいました。

「私のアパートを売って、そのお金を正平さんのために使いなさい」

子どもたちのトラブルを解決するために、夫がのこした大切な資産を手離すことを決意した久美子さん。しかし、そのアパートは夫がのこした収益物件です。家賃収入を高級老人ホームの利用料にあてていたのですから、その収入源を失うことで、数年後に手元資金は確実に尽きてしまいます。

久美子さんは、気に入っていた自身の“終の棲家”を離れ、別の施設へと移っていきました。

入所してから日が経たないうちに退所を決めたことで、入居一時金は8割手元に戻り、4,000万円以上の資産が残りました。そのため、久美子さんのその後の生活は比較的ゆとりを持ててはいるものの、息子の久さんとしては父に対する情けない思いが募るばかりです。

「非嫡出子」であっても、法定相続権はある

今回のような自社株を巡る相続トラブルは、決して特別な話ではありません。むしろ中小企業においては「よくある話」です。

相続税評価額と実勢価格は異なり、さらに「遺産分割における評価額」は法的な明確な基準があるわけではありません。評価額によって誰がなにをどれだけ受け取るかが変わるため、今回のような相続時や離婚時の財産分与においては評価の仕方次第で揉める原因になります。

また、正平さんのような「非嫡出子」であっても、現在では嫡出子と同等の法定相続権が認められており、本人の主張が法的に退けられるものではありません。

さらに、自社株の評価は高くとも、社長個人にはさほど金融資産がない場合も多いものです。その場合、今回のように株式の代わりに渡すお金がなく、トラブルになってしまいがちです。今回のようなトラブルを防ぐためには、相続における問題を謙二さんが把握しておき、あらかじめ話し合いの場を設け、専門家とともに法的な対策を行う必要がありました。

相続トラブルの75％は「遺産5000万円以下」

令和4年（2022年）に家庭裁判所に持ち込まれた「遺産分割事件」の新受件数は1万6,687件であり、これは相続人同士で協議がまとまらず、調停、審判に至った事例の数です。そのうち、約75％が相続財産5,000万円以下であり、現預金があまりない、自社株や自宅建物や土地などの不動産の相続において起きていることも多いものです。

「うちにはそんな財産ないから……」「揉めるほどの財産持ってみたいもんだ」などという言葉をよく聞きますが、実際にはさほど資産がない家庭のほうがトラブルに発展しやすく、誰しも他人事ではありません。

特に非上場株式を保有する企業経営者においては、小さな会社であっても相続税評価額が高額になったり、相続や離婚により自社株の評価額と遺産分割、財産分与でトラブルになったりすることもよく見受けられるパターンです。余計なトラブルを防ぐために、時には専門家を頼りながら、自身にトラブルのタネはないか把握しておくとよいでしょう。

小川 洋平

FP相談ねっと

ファイナンシャルプランナー