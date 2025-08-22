◆伊賀Ｓ（３歳上３勝クラス、８月２３日、中京競馬場・ダート１４００メートル）＝８月２２日、栗東トレセン

ナイトアクアリウム（牡５歳、栗東・杉山佳明厩舎、父ロードカナロア）が夏至Ｓ１２着から巻き返す。レース前日は角馬場でのハッキングをこなした後、ゲートの駐立を確認。杉山佳調教師は「順調にきています。暑さに負けている感じもありません」とうなずいた。

前走は縦長の隊列になったぶん最後に集中を欠いたのか、いつもの伸びが見られなかった。「前走は競馬に行って少し気持ちが入っていなかった感じ。不可解な負け方でした」とトレーナーも敗因をつかみかねているが、レース後は間隔を空けてリフレッシュ。体調は良好だ。

現級では６戦で２着１回、３着３回と実績上位。勝ち鞍はないが、中京１４００メートルでは１勝クラスと３走前の中京スポーツ杯で３着に好走している。「春先はきついペースのなか目を見張る脚を使っていたし、なにせ左回りがいい馬ですからね。力がある馬ですし、立て直した効果で改めて、というところですね」と指揮官は力を込めた。